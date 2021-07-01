"Dünya'nın en gelişmiş 10 ekonomisinin 5 tanesi önümüzdeki 5 yılda dijital para kullanımına geçecek"

SC Yönetim & Danışmanlık Kurucusu Dr. Soner Canko, 2021 yılın ilk yarısında dünyada fintech alanında en çok konuşulan ve önemli adımların atıldığı konunun merkez bankalarının dijital para çalışmaları olduğunu söyledi.

Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk Canko, önümüzdeki 5 beş yılda dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin beş tanesinde CDBC denilen merkez bankalarının dijital para birimlerinin artık kullanıma geçeceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde bankacılıkta kullanılan teknolojilerde büyük değişim yaşanmasını beklediklerini kaydeden Canko, "Özellikle bulut teknolojileriyle bugüne kadar büyük veri merkezlerinde kendi alanlarımızda yaptığımız veri yönetiminin buluta taşınacağını ve bankacılıkta kullanılan teknolojilerin bu anlamda büyük bir değişime uğrayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Canko, özellikle pandemi ile birlikte ticaretten e-ticarete geçildiğini, a

"Finansal teknolojilerde büyük bir dönüşüm bekleniyor"

Gündemdeki bir diğer önemli konunun da veri platformları olduğunu kaydeden Canko, "Bugüne kadar işletim sistemleri bilgisayar teknolojilerini çalıştırmak için kullanılıyordu. Bundan sonra büyük veriyi yönetmek için işletim sistemlerine ihtiyaç var. Bu anlamda finansal teknolojilerde büyük bir dönüşüm, değişim bekleniyor. Artık verilerin yönetildiği işletim sistemi ve platformların gelecekte bizi beklediğini söyleyebiliriz" dedi.

"2021'in ilk 6 ayında fintech alanında yatırım rekoru kırıldı"

Canko, 2021'in ilk 6 ayında dünya genelinde fintech alanında yatırımların rekor kırdığını söyledi.

57 adet 100 milyon dolar üzerinde mega yatırım yaşandığını dile getiren Canko, bunların 11 tanesinin halka arz edildiğine dikkat çekti.

Canko, 67 birleşme satın alma ile bugüne kadar bir yarı yılda yaşanan en yüksek sayıda çıkış (exit) yaşandığını kaydetti.

Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ve Google gibi bigtech firmalarının da fintech yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Canko, dünya genelinde artık geleneksel bankaların da fintech alanındaki gelişime kendince cevap verdiğini gözlemlediklerini söyledi.

"Türkiye fintech yatırımlarının sayısını arttırmalı"

Canko, Türkiye'nin fintech sektöründe 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki rakamlarla paralellik gösterdiğini belirtti.

11 adet yatırım ile 11.5 milyon dolarlık yatırım söz konusu olduğunu belirten Canko, rakamlara private equity yatırımlarının dahil olmadığını ifade etti. O tutarın da eklenmesiyle fintech yatırımlarının geçen yılın üzerinde seyrettiğini söyledi.

Canko, yılın ilk yarısında çıkış (exit) rakamlarının ise geçen yılın altında olmakla birlikte 27 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Startups.watch verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla Türkiye'de bu yıl 5 fintech girişimi kurulduğunu belirten Canko, "Bu dikkat çekici bir unsur. Fintech girişimlerimizin sayısı hız kesmemeli. Daha fazla artmalı. Fintech girişimciliğini özendirmeliyiz" dedi.