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Yaşam

SBS'ye giren ikizler aynı puanı aldı, aynı sorulara yanlış cevap verdi

Sorgun ilçesinde tek yumurta ikizleri olan 14 yaşındaki Özgür ve Mehmet, girdikleri SBS'de 485’er puan, Orta Öğretim Yerleştirme Sınavı'ndan da 484.2’er puan aldı

02 Ağustos 2012 16:59

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tek yumurta ikizleri Özgür ve Mehmet Eser, girdikleri Seviye Belirleme Sınavı'nda aynı puanı aldı. İkizlerin sınavda Türkçe testinden yanlış yaptıkları sorunlarında aynı olması dikkat çekti.
 
Sorgun ilçesinde tek yumurta ikizleri olan 14 yaşındaki Özgür ve Mehmet, girdikleri SBS'de 485’er puan, Orta Öğretim Yerleştirme Sınavı'ndan da 484.2’er puan aldı.

İkizlerin, sınavda doğru ve yanlış cevap verdikleri soruların da aynı olması, Türkçe testinde aynı 2 soruya yanlış cevap vermeleri dikkat çekti.

Milli Egemenlik İlköğretim Okulu’nu bitiren ikiz kardeşlerin not ortalamalarının da aynı olduğu kaydedildi.


Tercihleri de aynı oldu


Aynı puanı alan ikizler Özgür ve Mehmet Eser'in tercihleri de aynı oldu.

İlk tercihleri Bursa, ikinci tercihleri de Samsun’da fen lisesi olan ikizler, şimdi heyecanla gidecekleri okullarının belirlenmesini bekliyor.

İkizlerinin birbirlerinden bir saniye olsun ayrı kalamadıklarını belirten anne Sevim Erol, ''Birbirlerinden asla ayrı duramıyorlar. Eğitim hayatlarında hep başarılıydılar. İkisi de aynı başarıyı gösterdi. İnşallah ikisi de aynı fen lisesine gider ve ilerde de aynı puanı yine alıp, aynı üniversiteye giderler. Orta Öğretim Yerleştirme Puanları, geçen seneki SBS puanları da aynıydı. Hatta sadece Türkçe'den ikişer yanlışları var ve ikisinin de yanlış soruları aynı. Yani aynı soruları yanlış yapıyorlar. Öğretmenleri, 'Siz telepati yoluyla mı iletişim kuruyorsunuz? Nasıl oluyor da yanlışınız doğrunuz aynı?' diye soruyorlar" dedi.

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Özgür EserMehmet EserSBS

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