SBS'ye çadır kentte hazırlandı 500 tam puan aldı

T24- Simav'da depremzede ailesiyle çadırda kalan kız öğrenci, çadır kentteki dershanede hazırlandığı sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.









Kütahya'nın Simav ilçesinde, depremde evi hasar gördüğü için ailesiyle çadır kentte kalan ve burada oluşturulan dershanede sınava hazırlanan kız öğrenci, 8. sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavında (SBS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Gülseren, Simav'dan SBS'ye katılan 935 8'inci sınıf öğrencisinden 63'ünün 450'den fazla, 183'ünün ise 400'ün üzerinde puan alarak başarılı olmalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.





Deprem psikolojisine rağmen





Kuşu beldesindeki Nurullah Bayram İlköğretim Okulundan bu yıl mezun olan Dudunur Kıymaz'ın evinin, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğünü ve ailesiyle çadır kentte yaşadığını belirten Gülseren, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz bu yıl SBS'ye, deprem nedeniyle Kütahya Valiliği başta olmak üzere Simav Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Türk Kızılayı yetkililerinin gayretleriyle çadır kentte kurulan çadır dershanelerde hazırlandı. Burada aldıkları eğitimin yararlı olduğuna inanıyoruz. Zaten 8. sınıflar için düzenlenen SBS'de ilçemiz öğrencilerinin aldığı başarılı sonuçlar da bunu gösteriyor. Dudunur Kıymaz, 500 tam puan, Çaysimav İlköğretim Okulundan Saffet Sezer Demir ise 495,768 puan alarak önemli bir başarı yakaladı. Öğrencilerimizin deprem psikolojisine rağmen elde ettikleri üstün başarılar bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bu başarının sağlanmasında büyük çaba harcayan öğrenci velilerine, dershane çalışanlarına ve öğretmenlere teşekkür ederim.”

Kıymaz ise sınava çok yoğun ve programlı şekilde çalıştığını ifade ederek, “Günde ortalama 100 ile 150 arasında soru çözdüm. Ailemden de büyük destek gördüm. 500 tam puan aldığım için çok mutluyum. Öğrenimime Simav Fen Lisesinde devam etmek istiyorum” dedi.