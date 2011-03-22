-SBS'YE BAŞVURULAR CUMA SON ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilköğretim 7. ve 8. sınıflara yönelik düzenlenen Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) başvurular, 25 Mart Cuma günü sona erecek. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Pazar, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiye MEB'in internet sitesinde yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabilecek. Bu kılavuzdaki bilgiler hakkında, okul yönetimleri de velilere ve öğrencilere rehberlik edecek. Sınava başvurmak için 10 TL sınav ücretini yatırmak yeterli olacak. Bunun için adayların, belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ya da Halk Bankası şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla, T.C kimlik numaraları ile başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınav ücretini yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecek. Banka dekontunda öğrencinin T.C kimlik numarası, adı-soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek, öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Süresi içinde SBS ücretini yatırmayan öğrenciler, başvuru yapmamış sayılacak. -PYBS'YE BAŞVURULAR- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuru işlemleri de 25 Mart'a kadar başvuru kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. İlköğretim 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye başvurmaları halinde, PYBS puanı ayrıca hesaplanmayacak, SBS'de aldıkları puan geçerli olacak. PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını, okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecek. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, ''http://www.meb.gov.tr'' ve ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak ''e-Başvuru Kılavuzlarında'' yer verilecek. Ayrıca okul müdürlükleri, velilere ve öğrencilere kılavuzun daha iyi anlaşılması için rehberlik edecek. PYBS; 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflar için 30 Nisan 2011 Cumartesi günü yapılacak. -POLİS KOLEJİNE BAŞVURULAR- Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler de 25 Mart'a kadar ''http://www.meb.gov.tr'', ''http://oges.meb.gov.tr'' ile ''https://eokul.meb.gov.tr'' adreslerinde açılacak başvuru ekranından, öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacak. Bu öğrenciler SBS'ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracak, bunun dışında bir ücret ödemeyecek. Polis Koleji başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8'inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları 25 Mart'a kadar ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden okul müdürlüğünce yapılacak. -YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerden başvuru yapmak isteyenler ise ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzunda yer alan ''EK-1 formu'' ile başvuruda bulunacak. Bu form, büyükelçilik veya konsolosluk yetkililerince onaylanacak ve başvuru süresi içinde, Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki hesaba 10 TL sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ve bir adet öğrencinin vesikalık fotoğrafı ile EĞİTEK Genel Müdürlüğüne APS veya dengi posta yoluyla gönderilecek. Faksla gelen formların aslı gelmediği sürece başvuru yapılmış sayılmayacak. Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkedeki eğitim ateşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS'ye girebilecek. Sınavlarda özel hizmet alması gereken özürlü öğrenci varsa okul müdürlükleri bu öğrencileri, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin sisteme işlenmesini sağlayacak. Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir örneği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak. Bu öğrencilere ait özür durumlarını gösteren belgeler EĞİTEK Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecek.