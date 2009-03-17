SBS’ye başvurular 20 Mart’ta sona erecek

Sınava başvuracak öğrencilerin velileri, öğrencinin T.C Kimlik Numarası ile 10 TL sınav ücretini Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracak. Öğrenci, sınav ücreti yatırdığı banka dekontunu saklayacak.



Bankaya sınav ücretini yatıran öğrencinin başvurusu otomatik yapılmış olacak. Ancak başvuru süresi içinde bankaya sınav ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacak.



2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Bu öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-Okul sisteminden takip edilecek.



İlköğretim 6 ,7 ve 8. sınıf öğrencileri, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girmek istiyorsa 10 TL sınav ücretini 20 Marta kadar yatıracak. Bu öğrenciler SBS ile sınava gireceği için ayrıca sınav ücreti yatırmayacak.



Yurt dışında bulunan öğrencilerin başvuruları



Yurt dışından SBS'ye başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Okul sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Bu öğrenciler, T.C vatandaşı ise T.C Kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e-Okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla Ziraat Bankasına "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 10 TL sınav ücreti yatıracak.



Kurumsal Tahsilat Programı, KKTC dışında kullanılmadığından, diğer ülkelerden başvuru yapacak öğrencilerin sınav ücretini yurt içinden yakınları vasıtasıyla yatırmaları gerekiyor.



e-Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışından başvuru yapmak isteyen öğrenciler ise "www.meb.gov.tr" ve "http://oges.meb.gov.tr" adreslerinde yayımlanan belgeyi eksiksiz doldurup, çıktısını alacak. Öğrenciler bu çıktıyı "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı, 06500, Teknikokullar Ankara" adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecek. Faksla veya e-posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecek.



SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi, ilköğretim 6'ncı sınıf için 1 Haziran 2009, 7 ve 8'inci sınıflar için 25 Mayıs 2009'da okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



Özürlü öğrencilere kolaylık



Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.



