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Yaşam

SBS'ye başvuruda son gün

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Seviye Belirleme Sınavlarına başvuru için tanıdığı ek süre bugün sona eriyor.

09 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Seviye Belirleme Sınavlarına başvuru için tanıdığı ek süre bugün sona eriyor.

MEB, 6-7 ve 13 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak SBS'ye başvuru için 2-20 Mart arasında süre vermiş ancak çeşitli nedenlerle başvuramayan öğrenciler için 6-10 Nisan arasında ek süre tanımıştı.

Sınava başvuracak öğrencilerin velilerinin, öğrencinin T.C Kimlik Numarası ile 10 TL sınav ücretini Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla yatırması, banka dekontunu da saklamaları gerekiyor. Bankaya sınav ücretini yatıran öğrencinin başvurusu otomatik yapılmış olacak. Ancak başvuru süresi içinde bankaya sınav ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacak.

MEB, okul yönetimlerinden, gerekirse aileleriyle temasa geçerek sınava bütün öğrencilerin başvurmasının sağlanmasını istiyor.

Sınav ücreti olan 10 TL'yi veremeyecek öğrenciler için ''çevre imkanları, okul aile birlikleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından'' destek sağlanabiliyor.


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