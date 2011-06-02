-SBS'YE "TÜRK YILDIZLARI" DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığının 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir'in Çiğli İlçesi 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda yapılacak "Türkiye Hava Gösterisi–2011" töreni, SBS'nin yapılacağı 4–5 Haziran 2011 tarihlerine rastladığından, sınava girecek öğrencilerinin sınav esnasında uçak gürültüsünden etkilenmemeleri için bölgedeki bazı sınav merkezi olan okullar Karşıyaka İlçesindeki bazı okullarla değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 4–5 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak ilköğretim 7. ve 8. sınıflar Seviye Belirleme Sınavının (SBS), yurtiçi ve yurtdışı toplam 654 sınav merkezinde yapılacağı ve Türkiye saatiyle saat 10.00'da başlatılacağı belirtildi. SBS'ye, 7. sınıflardan 1 milyon 97 bin 503 öğrenci başvururken, 7. sınıflar için SBS 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrencilere 90 soru sorularak 110 dakika süre verilecek sınavda, 7. sınıf SBS sonuçları, 5 Ağustos 2011 tarihinde açıklanacak. 8. sınıflardan da 1 milyon 70 bin 148 öğrencinin başvurduğu SBS ise 4 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrencilere 100 soru sorularak 120 dakika süre verilecek 8. Sınıf SBS sonuçları da 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklanacak. Her yıl olduğu gibi sınavlarda sorulacak soruların, A ve B olmak üzere iki kitapçık türünden oluşacağı ve tek oturumda yapılacağı belirtilen açıklamada, sınav sorularının, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilimler ve yabancı dil alanlarındaki testlerden oluştuğu hatırlatıldı. Açıklamada, sınava giren öğrencilerin, yabancı dil testinde, sadece okullarında öğrenim gördükleri zorunlu yabancı dile ait soruları cevaplandıracağı ifade edildi. -DEPREM BÖLGESİNDE SINAV- Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen depremde bazı okulların kullanılamaz halde olmasından ve artçı şokların devam etmesinden dolayı, Simav'da 7. ve 8. Sınıflar için sınavlar il merkezinde bulunan okullarda gerçekleştirilecek. Simav'da sınava girecek olup da deprem nedeniyle bölgenin dışına çıkan öğrenciler, belgelerini göstermek suretiyle bulundukları il veya ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine başvurarak istedikleri merkezde sınava girebilecek. -SBS'YE TÖREN DÜZENLEMESİ- Hava Kuvvetleri Komutanlığının 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir'in Çiğli İlçesi 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda yapılacak olan "Türkiye Hava Gösterisi–2011" töreni, SBS'nin yapılacağı 4–5 Haziran 2011 tarihlerine rastladığından, sınava girecek olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, sınav esnasında uçak gürültüsünden etkilenmemeleri için bölgedeki bazı sınav merkezi olan okullar, Karşıyaka İlçesindeki bazı okullarla değiştirildi. Açıklamaya göre, Kütahya ve İzmir'de sınav yeri değiştirilen öğrenciler ve velilerin yeni sınav yerleriyle ilgili detaylı bilgiye e-okul veli bilgilendirme sisteminden ulaşabilecekler. Ayrıca, öğrenciler değişen sınava giriş yeri belgelerini kendi okul müdürlüklerinden alabilecek. Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında mutlaka okul müdürlüğünün imzaladığı renkli fotoğrafları, SBS giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport, ayrıca cevap kağıdının işaretlenmesinde ve işlemlerde kullanılmak üzere öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulundurmaları gerekiyor. Açıklamada, sınav güvenliği açısından öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihaz bulundurmamaları belirtilirken, öğrencilerin velisi veya yakınının sınav salonuna alınmayacağı kaydedildi. -SİYASİ PARTİ ETKİNLİKLERİ- Sınavların, Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesine rastlaması sebebiyle siyasi partilerin miting, konvoy gibi etkinlikleri dikkate alınarak, sınava geç kalınmaması konusunda velilerin dikkatli olmaları tavsiye edilen açıklamada, öğrenciler ve velilerin sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilerin sınava girdiği okullardan, sınav kitapçıklarını alabilecekleri de belirtildi. Açıklamada, 8. sınıf öğrenci ve velilerinin 4 Haziran Cumartesi günü, 7. sınıf öğrencileri ve velilerinin de 5 Haziran Pazar günü, sınav bitiminden sonra saat 13.30'da http://www.meb.gov.tr adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecekleri belirtildi. Ayrıca MEB'in her açıdan sınav güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayarak gereken güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığı belirtilen açıklamada, sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileğinde bulunuldu.