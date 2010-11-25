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Yaşam

SBS'NİN TARİHİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 13:43

-SBS'NİN TARİHİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim 8. sınıflara yönelik Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) 4 Haziran 2011'de yapacak. Milli Eğitim Bakanlığınca 2011'de uygulanacak sınav takvimi belirlendi. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı SBS 4 Haziran 2011'de yapılacak. MEB'in 7. sınıflar için düzenleyeceği SBS'nin yürütmesinin Danıştay'ın kararıyla durdurulduğu anımsatıldı. Bu sınavın düzenleneceği tarih 5 Haziran 2011 olarak belirlenmişti. MEB, SBS dışında Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim okullarının sınavları ile motorlu taşıt sınavları ve bazı kurumların sınavlarını da düzenliyor. Açıköğretim Lisesi birinci dönem sonu sınavları 15-16 Ocak, ikinci dönem sınavları 7-8 Mayıs; Açık İlköğretim ikinci dönem sonu sınavları 6 Mart, Açık İlköğretim üçüncü dönem sınavları 19 Haziran 2011'de yapılacak.

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