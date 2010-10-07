T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SBS'DEKİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE  ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 14:00

-SBS'DEKİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE  ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Ortaöğretime geçiş için yapılan Seviye Belirleme Sınavına (SBS) ilişkin yeni düzenlemeler içeren yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.  ''Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Yönetmelikte'' SBS, ''ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınav'' şeklinde tanımlandı.  Değişikliğe göre, ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılacak.  SBS ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenecek. SBS ile ilgili yeni düzenlemeler, 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinden başlamak üzere uygulanacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24