-SBS'DEKİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Ortaöğretime geçiş için yapılan Seviye Belirleme Sınavına (SBS) ilişkin yeni düzenlemeler içeren yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. ''Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Yönetmelikte'' SBS, ''ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınav'' şeklinde tanımlandı. Değişikliğe göre, ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılacak. SBS ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenecek. SBS ile ilgili yeni düzenlemeler, 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinden başlamak üzere uygulanacak.