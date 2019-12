-SBS'DE ''YANLIŞ PUAN'' İDDİALARI ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seviye Belirleme Sınavlarında (SBS) tüm öğrencilerin sonuçlarının yeniden değerlendirildiği bir inceleme gerçekleştirildiğini, toplam 33 bin 395 okuldan sadece 67 okulda bulunan öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarıyla (OYP) ilgili kısmi değişiklikler olduğunu, bu durumun tercihleri etkilemeyecek kadar küçük değişikliklere yol açtığını bildirdi. MEB'in internet sitesindeki açıklamada, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yanlış yaklaşımların sürdürülerek mesnetsiz iddia ve yorumların yapıldığı görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Seviye Belirleme Sınavları, öğrencilerimizin yıl içerisinde okulda elde ettikleri kazanımları ölçme mantığına dayalıdır. 8. sınıflarda bu yıl 1544 öğrencinin bütün soruları doğru cevaplandırarak, 500 tam puan almış olmaları da çarpıtılarak bir olumsuzluk gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Yapılan sınav, başarının ölçülmesini esas almaktadır. Bu sebeple de başarılı öğrenci sayısının artması, Bakanlığımız tarafından memnuniyetle karşılanan bir durumdur. SBS sıralama sınavı yapısına göre düzenlenmediğinden, salt SBS sonuçlarının yerleştirme işleminde kullanılması söz konusu değildir. Bakanlığımıza bağlı resmi ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede 3 yılın SBS puanı ile yılsonu başarı puanının birlikte hesaplanmasıyla ortaya çıkan Ortaöğretim Yerleştirme Puanı esas alınmaktadır. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, bu yıl bazı özel okullara 8. Sınıf SBS puanın esas alarak öğrenci yerleştirme kararı almıştır. Bu durum, sadece bahsi geçen özel okullarımızı ilgilendirmektedir. Seviye Belirleme Sınavları Başvuru Kılavuzunda sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 10 gün içerisinde yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hak doğrultusunda her türlü talep incelenmektedir. Bilindiği gibi Ortaöğretime Yerleştirme Sisteminde, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı ve Sınıf Puanlarının (SP) hesaplanmasında, SBS puanları ile öğrencinin kendi Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile bulunduğu sınıf düzeyinde o okulda gerçekleşen en yüksek yılsonu başarı puanı etkili olmaktadır. Sonuçların açıklanmasından sonra, eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında tamamlayıp velisi tarafından kurumumuza bildirilmeyen öğrenciler ile e-Okul sistemine sehven not girişini yapan bazı okullarda en yüksek yılsonu başarı puanının hesaplanmasında hata yapıldığı ve mağduriyetlerin olduğu konusundaki başvurular, kurumumuza iletilmiştir. Bunun üzerine tüm öğrencilerin sonuçlarının yeniden değerlendirildiği bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Toplam 33 bin 395 okuldan sadece 67 okulda bulunan öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarıyla ilgili kısmi değişiklikler olmuştur. Bu durum, öğrenci ve velilerimizin sınav sonuç sayfalarını incelediklerinde de görecekleri gibi, diğer öğrencilerimizin yüzdelik dilimlerinde virgülden sonraki basamaklar ile genel başarı sırasında, tercihleri etkilemeyecek kadar küçük değişikliklere yol açmıştır.'' -UMUTCAN GÖLBAŞI, MUSTAFA KURUCU İLE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞIYOR- Açıklamada, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı değişen 67 okuldan biri olan İstanbul Özel Alev İlköğretim Okulu öğrencisi Umutcan Gölbaşı'nın puanının okuldaki en yüksek yılsonu başarı puanına bağlı olarak yeniden hesaplandığı ve Gölbaşı'nın OYP'sinin 500 puan olarak belirlendiği, böylece Umutcan Gölbaşı'nın, Mustafa Kurucu ile birlikte Türkiye Birinciliğini paylaşır konuma geldiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bu gibi durumlar, hesaplamalardaki parametrelerin çokluğu dikkate alındığında zaman zaman tüm merkezi sistem sınavlarda karşılaşılabilen durumlardır. Bakanlığımız, öğrencilerimizin hak kaybına uğramamaları için kimden kaynaklanırsa kaynaklansın her türlü hata ve yanlışlığı gidermekten hiçbir zaman kaçınmamaktadır. Bu çerçevede sınav kılavuzlarında yer alan esaslara göre sınav sonuçlarının incelenmesi talepleri hassasiyetle değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılmaktadır.''