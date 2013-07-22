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Yaşam

SBS'de tercih süresi uzatıldı

Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre tercih süreleri 29 Temmuz'a uzatıldı

22 Temmuz 2013 12:21

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda SBS sonuçlarına göre tercih süresini 29 Temmuz'a kadar uzattı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının 12 Temmuz'da yayınlandığı hatırlatıldı.

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı'na göre, tercih başvurularının 15 Temmuz Pazartesi başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"21 Temmuz'da sona ereceği duyurulan tercih başvuru işlemlerinin, öğrenci ve velilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda 29 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.''

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