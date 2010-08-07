-SBS'DE SİİRT'TEN 2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ SİİRT (A.A) - 08.07.2010 - Siirt'te 2009-2010 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) 500 tam puan alan 2 öğrenci Türkiye birinciliği elde etti. Vali Yardımcısı Orhan Burhan, SBS sonuçlarının açıklanmasından sonra Türkiye birincisi olduğu belirlenen Celal Değer İlköğretim Okulu öğrencisi Kürşat Cebeci'yi makamında kabul etti. Törende konuşan Burhan, il sıralamasının henüz belli olmadığını, ancak ilden iki Türkiye birincisi çıktığını belirterek, ''Bunlardan biri Celal Değer İlköğretim Okulundan Kürşat Cebeci, diğeri ise Alpaslan İlköğretim Okulundan Emre Işıktaş'tır. Kürşat şu anda Siirt'te, kendisini kutluyorum ve bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. Siirt'te bulunmayan Emre Işıktaş'ı da tebrik ediyorum'' dedi. Burhan, daha sonra Cebeci'ye bir fotoğraf makinesi ve bir cep telefonu armağan etti. Celal Değer İlköğretim Okulunda düzenlenen törende de Okul Müdürü Şeref Aydurt, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, ''Öğrencilerimiz çok büyük başarılar elde ediyorlar. Şüphesiz bu başarılarda en büyük pay öğrenci ve öğretmenlerimizindir. En az 6 öğrencimiz Türkiye birinciliğine adaydı, Kürşat birinci oldu. Diğerleri de çok iyi dereceler aldılar'' diye konuştu. Aydurt da, Cebeci'ye bir masaüstü bilgisayar hediye etti.