SBS'de kopya çekmediğini ispatladı

T24- Konya'da lise ikinci sınıf öğrencisinin SBS'de kopya çektiği gerekçesiyle matematik testi cevaplarının hesaplanmaması üzerine açtığı davada haklı bulundu. Dosyası temyize gönderildi.



Ankara 8. İdare Mahkemesi, 6 Haziran 2009 tarihinde yapılan 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'na katılan Emet Altan'ın sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında yapılan kopya analizlerinde, adayın matematik testinden ikili kopya olayına karıştığından dolayı matematik testi sonucunun hesaplanmamasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı.



Mahkeme, dosyanın incelenmesinden sonra Altan'ın, geçen yıl yapılan SBS'ye katıldığı, sınavda oturma düzenine göre 9. sırada bulunduğu, aynı salonda 5. sırada sınava giren bir öğrenciyle 20 matematik sorusundan 9 soruya aynı yanlış cevabın verildiğini belirtti.Sınav sonucunda bu durumun bilgisayar analiziyle saptanması üzerine söz konusu testin sonucunun iptal edildiğinin anlaşıldığı bildirildi.



Öğrencinin sınav sırasında kopya çektiğiyle ilgili somut ve hukuken geçerli kanıtların ortaya konulması gerektiğine dikkat çeken Mahkeme heyeti, bu nedenle öğrencinin eğitim hakkının ihlali sonucunu doğuracağından kopya iddiasının hukuka uygun görülmediğini belirtti.



Karara itiraz edildiği, dosyanın temyize gönderildiği bildirildi.





''Haklı mücadelenin gururunu yaşıyorum''



Baba Kenan Altan, öğrenim hayatında başarılarından dolayı her dönem 'takdir', 'üstün başarı' ve 'onur' belgesi alan kızının SBS'de kopya çekmediğini ispatladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.





''Kopya muamelesi olmasaydı kızım istediği okula yerleşecekti. Bu durum bizi çok etkiledi. Kızımın bu durumdan dolayı psikolojisi etkilendi'' diyen Altan, tazminat davası açmaya hazırlandıklarını ifade etti.



Okuduğu düz lisenin ikinci sınıfına teşekkür belgesi ile geçen Emet Altan ise kopya çekmediği halde bu muameleyi görmenin kendisini çok yıprattığını dile getirdi.



Kendisini insanlara inandırabilmek için çok çaba sarf ettiğine dikkat çeken Altan, şunları kaydetti:



''Kopya çekmediğim ispatlandığı için mutluyum. Haklı mücadelenin gururunu yaşıyorum. Ancak matematik puanım hesaplanmış olsaydı, istediğim okula yerleşecektim. Başta ailem olmak üzere öğretmenlerim ve arkadaşlarımın yüzüne rahatça bakabileceğim.''



Ailenin avukatı, dosyanın karara yapılan itiraz sonucu temyize gittiği, kararın onanmasından sonra Altan ailesinin yaşadığı zor günler için tazminat davası açacaklarını dile getirdi.





Olayın geçmişi



Emet Altan, geçen yıl ilköğretim 8. sınıf öğrencisiyken SBS'ye girmiş, sınavdan bir süre sonra gelen sonuçlarda Altan, matematik testinin hiç hesaplanmadığını fark etmişti. Bunun üzerine Altan'ın ailesi, ilgili yerlere durumu anlatan bir dilekçe göndermiş, daha sonra aileye, Altan'ın ikili kopyaya karıştığı için matematik testinin iptalinin söz konusu olduğu bildirilmişti.



Altan ailesi, avukatları aracılığıyla durumu yargıya taşımış, Ankara 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almıştı.



