-SBS'DE EK SÜRE CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Seviye Belirleme Sınavı ile Polis Koleji Sınavı için tanınan ek başvuru süresi 22 Nisan 2011 Cuma günü sona erecek. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Pazar günü, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiye MEB'in internet sitesinden yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabilecek. Sınava katılacak öğrencilerin 10 TL sınav ücretini bankadan yatırması sınava başvurması için yeterli olacak. Bunun için adayların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ya da Türkiye Halk Bankası şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla, T.C kimlik numaraları ile başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınav ücretini yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecek. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek, öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Süresi içinde SBS ücretini yatırmayan öğrenciler, başvuru yapmamış sayılacak. Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin de ''http://www.meb.gov.tr'', ''http://oges.meb.gov.tr'' ile ''https://eokul.meb.gov.tr'' adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunması gerekiyor. Bu öğrenciler SBS'ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracak, bunun dışında bir ücret ödemeyecek. Polis Koleji başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. MEB, başvuru süresinin uzatılmayacağını bildirdi.