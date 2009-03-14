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Yaşam

SBS’de davranış notu sil baştan

Danıştay, Anadolu ve Fen liselerine girmek için çabalayan milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren önemli bir karar verdi.

14 Mart 2009 02:00

Danıştay, Anadolu ve Fen liselerine girmek için çabalayan milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren önemli bir karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi, liselere geçiş için Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile birlikte hesaba katılan sınıf puanının belirlenmesinde “davranış notu”nun göz önüne alınmasını hukuka aykırı bularak ilgili yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurdu.

Dairenin kararında, SBS’nin ve yıl sonu başarı puanının kaliteli eğitimin hedeflerine yönelik, objektif kriterler olduğu belirtildi. Kararda, sınıf puanı hesaplanırken dikkate alınan diğer kriter olan davranış puanının ise hukuka aykırı olduğu söylendi. Yeni sistemle SBS’de öğrencilerin sınıf puanı SBS sonucu, yıl sonu başarı puanı ve davranış puanı göz önüne alınıyordu.

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