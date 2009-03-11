SBS'de başarı düşük çıktı

Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) öğrencilerin başarı puanları beklenenin çok altında çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı da genel sonuçları açıklamadı, öğrencilere tek tek durumlarını bildirdi.



Ortaöğretim Kurumları Sınavı(OKS)'nın yerine uygulamaya konulan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) bir çok problemi henüz gideremedi. Milli Eğitim Bakanlığı, SBS ile "Türkiye'nin eğitim haritasını çıkarmayı, bölgeler arası eğitim farklılığını ortadan kaldırmayı, öğrencilerin sınav kaygısının azaltılmasını hedeflemişti. Ancak, istenilen sonuca ulaşılamadı.



Hesaplar uymadı



Ancak durumun böyle şekillenmediği ortaya çıktı. Okullar giderek çoktan seçmeli testlere yöneldi. Sınavın üçe çıkması dershanelere olan talebi artırdı ve sınava hazırlık yaşı 4. sınıflara kadar indi. Okulda uygulanan sürece dayalı ölçme ile çoktan seçmeli testler arasında öğrenciler ve veliler sıkıştı. Bu da beklentilerin aksine sınav kaygısının artmasına sebep oldu. Öğrenciler SBS'de başarısız çıktı. Bunun üzerine MEB öğrencilere puanlarını tek tek bildirirken, genel değerlendirme yapmak, illerin başarı durumlarını açıklamaktan kaçındı.



Ancak bu listeyi Sabah gazetesi ele geçirdi. Listede 81 il ve 924 ilçenin başarı sıralaması yer alıyor. Buna göre, 6. sınıflarda SBS'de Eskişehir 366.781 puanla birinci oldu. Bu ili Çanakkale, Burdur, Nevşehir, Yalova izledi. Van, Ardahan, Ağrı, Şırnak ve Hakkari listenin sonunda yer aldı. İlçelerde 379.5 puanla İzmir Güzelbahçe ilçesi birinci olurken, İstanbul'dan Bakırköy, Beşiktaş, Ankara'dan Gölbaşı ve Çankaya izledi. 218.276 puanla Siirt'in Şirvan ilçesi ise en başarısız yer oldu. Son beş sıradaki diğer ilçeler ise Kars'ın Susuz, Hakkari'nin Şemdinli, Şanlıurfa'nın Harran, Van'ın Bahçesaray.



Herkes payına düşeni alsın



OKS'de başarılı olan okullardan Özel Taş İlköğretim Okulu Müdürü Ali Akdoğan, "Sınavlar hastalıkların kan tahlili gibidir. Kan tahlili sonuçlarıyla oynayarak hastalıkları tedavi edemezsiniz. Sonuçların herkesin kendi payına düşeni alması açısından büyük yararı vardır" dedi.



Soruların yarısını zor yaptılar



2008 SBS'de 6. sınıf öğrencilerine Türkçe'den 19, Matematik, Fen ve Sosyal'den 16'şar ve Yabancı Dil'den 13 soru yöneltildi. Sınav değerlendirmesinde Türkiye ortalaması 298.578 çıktı. Türkiye ortalamasında öğrenciler Türkçe'den 10.1, Matematik'ten 4.05, Fen'den 4.34, Sosyal'den 6.77 ve İngilizce'den 6.61 soruyu cevaplayabildi. 7. sınıflardaa devam eden öğrencilere ise Türkçe'den 21, Matematik, Fen ve Sosyal'den 18'er, İngilizce'den 15 soru soruldu. Türkiye ortalaması 306.900 oldu. Öğrenciler Türkçe'den 11.5, Matematik'ten 4.7, Fen'den 5.58, Sosyal'den 7.77 ve İngilizce'den 6.92 soruyu cevaplayabildi.

