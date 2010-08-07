-SBS'DE 2 SORU DEĞERLENDİRME DIŞI ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları değerlendirilirken, Almanca testine ait A kitapçığında yedinci, B kitapçığında ise ikinci soru baskı hatası sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, SBS'de ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine 100 soru sorulduğu hatırlatıldı. Sorulardan bazıları için yapılan itirazların komisyonlar ve akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulları tarafından incelendiği belirtildi. İncelemelerin, bilimsel doğruluk, ölçme tekniğine uygunluk, dil anlatımı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Bu kapsamda 8. sınıflar, Almanca testine ait A kitapçığında 7., B Kitapçığında ise 2. soru baskı hatası sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İtiraza konu olan diğer sorularda ise incelemeyi yapan kurul ve komisyonlar tarafından iptali gerektiren herhangi bir durum tespit edilmemiştir.''