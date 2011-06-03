-SBS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yarın yapılacak. SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak. SBS yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacak. Sınava girecek 1 milyon 70 bin 148 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi de bulundurmaları isteniyor. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacak. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 aday bırakılacak. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacak. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak. Öğrenciler ve görevliler, sınava temiz, düzenli, aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve başı açık girecek. -KOPYA TESPİTİNDE ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLECEK- Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacak. Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan TC Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecek. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacak. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacak. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecek. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, hangi kitapçığı kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünü ona göre işaretleyecek. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecek. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek. Ayrıca sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek. Bu nedenle sınav esnasında adayların cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekiyor. Veli ya da öğrencinin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacak. -SORU VE CEVAPLAR- Öğrenciler ve veliler sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilerin sınava girdiği okullardan sınav kitapçıklarını alabilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrenci ve velileri sınav bitiminden sonra saat 13.30'da ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek. -SBS 7. SINIFLAR İÇİN SON KEZ YAPILACAK- İlköğretim 7. sınıflar için yapılan SBS, bu yıl son kez düzenlenecek. İlköğretim 7. sınıfların sınavı da 5 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve adaylar 90 soru yanıtlayacak. 1 milyon 97 bin 503 adayın katılacağı sınav 110 dakika sürecek. İlköğretim 8. sınıflar için yerleştirme sonuçları 7 Temmuzda, ilköğretim 7. sınıflar için sınav sonuçları ise 5 Ağustosta ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak. Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiği için kayıt yaptırırken ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek. Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecek. -PYBS DE HAFTA SONU- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ise ilköğretim 8. sınıflar için yarın, ilköğretim 7. sınıflar için ise 5 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. İlköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye başvurmaları halinde ayrıca bir sınava girmeyecek, SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacak.