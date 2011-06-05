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Yaşam

SBS SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI ANKARA (A.A)

05 Haziran 2011 18:31

-SBS SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS), öğrencilerin başarısını etkileyecek herhangi bir aksaklık yaşanmadan sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.  Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 97 bin 503 adayın başvurduğu, bu yıl son kez yapılan 7. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS), 10'u yurt dışında olmak üzere 654 merkezde yapıldı. Öğrencilere sınavdaki 21 Türkçe, 18 Matematik, 18 Fen ve Teknoloji, 18 Sosyal Bilgiler ve 15 Yabancı Dil sorusu (Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca) olmak üzere toplam 90 soru için 110 dakika süre verildi. Sınavda özel eğitim alan öğrencilere özel durumlarına göre her türlü tedbir alındı. Özel eğitim alan 1321 kişinin katıldığı sınava, 25 kişi ev ya da hastanede gözetmen kontrolünde girdi. Sınava çok az bir süre kala sağlıkla ilgili çeşitli sorunlar yaşayan 12 öğrenci gözetmen kontrolünde sağlık kuruluşlarında sınava alındı. Emniyet teşkilatından alınan bilgilere göre de herhangi bir güvenlik probleminin yaşanmadığı sınavda 444 bakanlık temsilcisi, 33 kurye ve 25 bin emniyet mensubu görev aldı. 56 bin 326 salon ve 3 bin 620 okulda gerçekleştirilen sınavda 137 bin 992 bina ve salon görevlisi hazır bulundu. Seviye Belirleme Sınavı, yurt içi ve dışında, özürlü öğrencilere verilen ek süreyle birlikte, Türkiye saatiyle 12.20'de öğrencileri başarısını etkileyecek herhangi bir aksaklık yaşanmadan sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

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