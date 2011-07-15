-SBS SONUCUNA İTİRAZ ALANYA (A.A) - 15.07.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir öğrenci velisi, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavına (SBS) giren oğlunun sınav sonucunun, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) web sitesinde bir hafta içerisinde 20 puan düşürüldüğünü iddia ederek itirazda bulundu. Alanya'da yaşayan Aydın Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, MEB'in web sitesinde ilk gün yayınlanan sonuç ile bir hafta sonra yayınlanan sonuca göre 8. Sınıf SBS'ye giren oğlu Ahmet Selçuk'un, 20 puanın düşürüldüğünü öne sürdü. Özbaş, MEB internet sitesinde 7 Temmuz saat 10.55'de yayınlanan sonuç ile 14 Temmuz saat 00.27'de yayınlanan sonucu gazetecilere gösterdi. Özbaş, oğlu Ahmet Selçuk'un SBS-8 ile 8.Sınıf Sınav Puanında 20 puan düşürüldüğünü ayrıca Orta Öğretim Yerleştirme Puanının da (OYP) azaltıldığını iddia etti. Özbaş, oğlunun sınavdaki puanlarında düşüş olmasına rağmen başarı sıralamasıyla başarı yüzdesinde değişme olmadığını ifade etti. Oğlunun elde ettiği puanın değiştirilmesine itiraz ederek yeniden değerlendirme yapılmasını isteyeceğini anlatan Özbaş, şöyle konuştu: ''Oğlumun 2011 SBS ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanını öğrenmek için 7 Temmuz'da saat 10.55'de aldığım sonuç belgesiyle bir hafta sonra 14 Temmuz saat 00.27'de aldığım sonuç belgesini karşılaştırdım. İnternet sitesinde yayınlanan sonuca göre oğlumun SBS - 8 ile SP - 8 puanında 20 puan civarında düşüş görünüyor. Aynı şekilde OYP türünde de düşüş var. Ben MEB puanın incelenmesi veya düzeltme yapılması için şu ana kadar bir itirazda bulunmadım. İşin garip tarafı ise puandaki düşüşe karşın, genel başarı sırası, genel başarı yüzdesi ve il başarı sırası ile il başarı yüzdesinde değişme olmamış. 1,5 milyon öğrencinin girdiği sınavda 20 puanlık düşüşte araya kaç bin kişinin girebileceğini az da olsa tahmin edilebilir. Eğer bu puan düşüşü haklı bir şeyse genel başarı sırası ve yüzdesinin değişmesi lazım. Antalya'da bile 20 puanlık düşüşte sıralamada araya giren öğrenci olmadı mı?'' Sınav sonucunun tekrar değerlendirmeye alınmasını talep eden Özbaş, MEB'e göndermek üzere ilgili dilekçeyi hazırladığını söyledi. Özdaş, 7 Temmuz'da MEB'in Web sitesinden aldığı sonuç belgesinde OYP 339.131, SBS-8 puanı 318.314, SP-8 puanının 327.347 olduğunu, genel başarı sırasının ise 403.538 olarak belirtildiğini dile getirerek, 14 Temmuz'da yine aynı web sayfasından aldığı sonuç belgesinde ise genel başarı sırasında değişiklik belirtilmezken OYP'nin 327.131, SBS-8 puanının 298.03, SP-8 puanının ise 307.367 olarak gösterildiğini bildirdi.