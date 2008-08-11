SBS sonuçlarına 10 bin itiraz!

Bu yıl ilk defa yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) açıklanan sonuçları kafaları karıştırdı. SBS sonuçlarındaki çelişkiler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na binlerce şikâyet yağdı.



Ortaöğretim Kurumlar Sınavı’nın (OKS) yerine getirilen ve bu yıl ilk defa uygulanan SBS’nin sonuçları 31 Temmuz itibariyle açıklandı. Öğrenciler sonuç ekranından sınıf puanını, davranış puanını, yılsonu başarı puanını ve sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevap sayılarını gördüler.

Öğrencilerin sıralaması sonuç ekranında yer almazken, bu şekilde hesaplanacak puanlardan ilköğretim 6. sınıflar için yüzde 25'i, ilköğretim 7. sınıflar için yüzde 35'i ve ilköğretim 8. sınıflar için de yüzde 40'ı alınarak toplam bir puan ortaya çıkacak. Bu puan gelecek sene itibariyle Fen, Anadolu ve diğer liselere yerleştirmede esas alınacak. Ancak sonuçların açıklanması ile beraber, sonuçlarla ilgili Bakanlığa binlerce şikâyet geldi.



Şikâyetlerin geneli, sınıf puanındaki “adaletsiz” dağılımdan kaynaklanıyor. Aynı okulda bulunan iki öğrenci yakın puanlar alırken, yılsonu başarı puanı ve davranış puanı yüksek olan öğrencinin sınıf puanı diğer öğrenciden düşük geliyor.

Söz konusu şikâyetlerde bu durumun nedeni sorulurken, puanların nasıl hesaplandığının yanıtlanması isteniyor.

