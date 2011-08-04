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SBS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 13:29

-SBS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - İlköğretim 7. sınıf öğrencileri için son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları yarın açıklanacak. SBS, 5 Haziran 2011 tarihinde 1 milyon 97 bin 503 ilköğretim 7. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuran ilköğretim 7. sınıf öğrencileri ayrı bir sınava girmediği için bu adayların PYBS sonuçları ise girdikleri SBS sonucuna göre hesaplanacak.

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