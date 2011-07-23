-SBS SONUÇLARI 26 TEMMUZ'DA ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) kazanarak, tercihte bulunan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yerleştirme sonuçları 26 Temmuz Salı günü açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden, öğrencilerin TC Kimlik Numarası ve okul numarası ile öğrenilebilecek. SBS 8. sınıf sonuçlarına göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu teknik lisesi, Anadolu meslek lisesi programları), tapu ve kadastro Anadolu meslek lisesi, tarım Anadolu meslek ve tarım meslek lisesi, denizcilik Anadolu meslek lisesi ve denizcilik Anadolu teknik lisesi, kız teknik ve meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu kız teknik lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu kız meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi programları); ticaret meslek liseleri (Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu iletişim meslek lisesi, adalet meslek lisesi programı), otelcilik ve turizm meslek liseleri (Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi programı), Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerine öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) üstünlüğü esasına göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yerleştirilecek. Asıl listeden kayıtlar 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybedecek. Yerleştirme sonuçlarına göre, tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra 6 Ağustos'tan itibaren boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 8-12 Ağustos arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybedecek. Bu kayıt dönemi sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 15-19 Ağustos arasında kayıtlarını yaptıracak. 15-19 Ağustos arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 20 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını 22-26 Ağustos arasında gerçekleştirecek. Bu süre de sona erdiğinde dördüncü yedek liste ve boş kontenjanlar 27 Ağustos'ta ilan edilecek. Buna göre öğrenciler okul kayıtlarını 5-9 Eylül'de yapabilecek. -4 KEZ YEDEK YERLEŞTİRME- Öğrenciler yedek listeye göre kayıt hakkı kazandıkları okullara isterlerse kayıt yaptırmayabilecek. Süresi içerisinde kayıt yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybedecekler. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşecek. Öğrenci, en son kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını sildirmesi durumunda bir önceki kayıtlı olduğu okula geri dönemeyecek. Öğrenci aynı dönem içerisinde yedek listeye göre birden fazla okula kayıt hakkı kazanabilecek. Bu durumda öğrenci istediği tek bir okula kayıt yaptırabilecek. 5-9 Eylül arasında kayıt yaptıran öğrencilerin bir önceki okullarından boşalan yerler için sıradaki yedek öğrencilere aynı anda kayıt hakkı verilecek. Kayıt dönemi süresince ''http://oges.meb.gov.tr'' ve ''http://okul.meb.gov.tr'' internet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekiyor. Yedek yerleştirmede okulların kontenjan sayıları, asıl kontenjan sayısının 8 katı alınarak belirlenecek. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmeyecek. Öte yandan ilköğretim 7. sınıfların katıldığı SBS sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.