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Yaşam

SBS SONUÇLARI 11.00'DE AÇIKLANACAK ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 13:29

-SBS SONUÇLARI 11.00'DE AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 08.07.2010 -  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının açıklanması, teknik sorun nedeniyle bugün saat 11.00'e ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün saat 10.00'da açıklanması planlanan SBS sonuçlarını, internet sitesine adayların aşırı yüklenmesinden ve diğer bazı teknik sıkıntılardan dolayı saat 11.00'e erteledi.  Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.

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