-SBS SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sona erdi. SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapıldı. Türkiye saatiyle 10.00'da başlayan sınav 2 saat sürdü. Sınava giren 1 milyon 70 bin 148 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltildi. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek. Ayrıca sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek. Öğrenciler ve veliler sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilerin sınava girdiği okullardan sınav kitapçıklarını alabilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrenci ve velileri sınav bitiminden sonra saat 13.30'da ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek. -SBS 7. SINIFLAR İÇİN SON KEZ YARIN YAPILACAK- İlköğretim 7. sınıflar için yapılan SBS, bu yıl son kez düzenlenecek. İlköğretim 7. sınıfların sınavı da yarın saat 10.00'da başlayacak ve adaylar 90 soru yanıtlayacak. 1 milyon 97 bin 503 adayın katılacağı sınav 110 dakika sürecek. İlköğretim 8. sınıflar için yerleştirme sonuçları 7 Temmuzda, ilköğretim 7. sınıflar için sınav sonuçları ise 5 Ağustosta ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuran ilköğretim 8. sınıf öğrencileri ayrı bir sınava girmedi. Bu adayların PYBS sonuçları girdikleri SBS sonucuna göre hesaplanacak.