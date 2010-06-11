SBS sırası 6. sınıf öğrencilerinde

T24 - İlköğretim 6. sınıf öğrencisi yaklaşık 1 milyon 88 bin aday, yarın Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek.
SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak.
SBS, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10:00'da başlayacak ve öğrencilere 90 dakika süre verilecek. Öğrencilere sınavda 80 soru yöneltilecek.
Öğretmen, veli ve öğrenciler, sınav soru ve cevaplarına yarın saat 13:00'ten itibaren www.meb.gov.tr
internet adresinden ulaşabilecek.
Sınav sonuçları 6 Ağustos 2010'da açıklanacak.