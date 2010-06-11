SBS sırası 6. sınıf öğrencilerinde

T24 -

SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak.SBS, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10:00'da başlayacak ve öğrencilere 90 dakika süre verilecek. Öğrencilere sınavda 80 soru yöneltilecek.Öğretmen, veli ve öğrenciler, sınav soru ve cevaplarına yarın saat 13:00'ten itibareninternet adresinden ulaşabilecek.Sınav sonuçları 6 Ağustos 2010'da açıklanacak.