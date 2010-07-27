SBS şampiyonları nereleri tercih etti?

T24 - Seviye Belirleme Sınavları'nda (SBS) ilk üç dereceyi paylaşan öğrencilerin, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih ettikleri bildirildi.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan SBS'de Türkiye birincisi olan Özel Manavgat Kolejinden Mustafa Kurucu, ikinci olan Yalova Bahçeşehir Kolejinden Hüma Gülseçgin ve üçüncü olan Kocaeli Başiskele Özel Erkul Tunagür İlköğretim Okulundan Ahmet Erdem Çetintaş, liseyi Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinde okuyacak.



Tercih döneminde okulları araştıran Mustafa Kurucu, mühendislik ya da tıp okumak istediğini bu yüzden de sadece Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih listesine yazdığını söylediği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini, geleceğin bilim insanlarını lise çağlarından itibaren yetiştirmek amacıyla kurduklarını, Türkiye'de ilk üç derecede yer alan öğrencilerimin bilinçli bir şekilde tıp ya da mühendislik alanlarında okumak istemelerinin, ülkenin bilim alanında da ilerleyecek olmasının bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Fen lisesi türünde Türkiye'nin ilk fen ve teknoloji lisesi olan okulda, fen derslerinin yanı sıra mühendislik dersleri de Bahçeşehir Üniversitesi ve yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden gelen öğretim görevlileri tarafından okutuluyor. Lisede, genetik laboratuvarından, elektronik ve mekatroniğe kadar 15'e yakın laboratuvar yer alıyor. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, kuruluşunun ilk yılından itibaren Robotik Turnuvaları'nda ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda birçok dünya şampiyonluklarına imza attılar.



Ayrıca, her yıl okulun başarılı öğrencileri, Amerika ve Güney Kore gibi teknoloji üreten ülkelere bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları yerinde görmek için eğitime gönderiliyor.





