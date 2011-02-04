SBS kaldırılacak

T24 - Seviye Belirleme Sınavı’nı 6 ve 7’nci sınıflar için kaldıran Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 3-4 yıl içinde 8’inci sınıfta da sınavın kalkacağını açıkladı



Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin Antalya’da düzenlenen “Eğitim ve Beyin” başlıklı sempozyumuna katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 3-4 yıl sonra SBS’nin kalkacağı haberini verdi. Çubukçu, yabancı okulların öğrenci alımında kendi prosedürlerini uygulamaya devam edebileceğini söyledi:





Yabancı okullar kendileri belirler



“Anadolu liselerine tamamen dönüşme süreci var biliyorsunuz. Özellikle akademik liseler, yani yükseköğretime hazırlayan okulların hepsinin eğitim kalitesini eşit hale getirip yaygınlaştıracağız. Ayrıca sınavla öğrenci kabul etmelerine gerek kalmayacak. Yabancı okullar mevcut statülerini kurumlarına özel olarak düzenleyebilir. Zaten birçoğu şu anda da sınavsız öğrenci alabiliyor. Ya da isterse SBS’ye göre alıyor. Biz onların nasıl öğrenci alacaklarını belirlemiyoruz.”





Öğretmen adayları özel okula



Öte yandan Bakan Çubukçu, özel okullardaki öğrenci sayısının artırılmasının, öğretmen adaylarına yeni çalışma alanları yaratacağını söyledi. Kriz dönemlerinde özel okul öğrencilerinin azaldığını hatırlatarak, “2001 krizinden sonra öğrenci sayısı yüzde 16 azalmıştı. Bu öğrenci kaybı üç yılda geri alındı. Memnuniyetle belirtmeliyim ki iktidarımızın bütün yıllarında özel okullarımızdaki öğrenci sayısı artmıştır. Bu öğretim yılında özel okullarda 50 bin 853 öğretmen çalışmakta. Resmi okullarımızda 23 öğrenci için 1 öğretmen, özel okullarımızda 9 öğrenci için 1 öğretmen görev yapmakta. Özel okulların toplam öğrenci içindeki payı yüzde 3. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 10’un üzerinde. Özel okulların payı arttıkça resmi okullardaki öğrenci yoğunluğu düşecek. Bu okullardaki öğrencilerin daha iyi hizmet alması sağlanacak” dedi. 2002’den bu yana toplam öğrenci sayısı yüzde 7.32, özel okullardaki öğrenci sayısı ise yüzde 109 arttı.







