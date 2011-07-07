-SBS BİRİNCİSİ SİNEM ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı. SBS'ye giren adaylar sınav sonuçlarını ve Ortaöğretim Yerleştirme Puanı'nı (OYP) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. 2011 yılı OYP'ye göre dereceye giren ilk 10 öğrenci şöyle: 1. Sinem Sınmaz İzmir Mehmet Seniye Özbey İlköğretim Okulu öğrencisi, 499.242 puan 2. Emre Kızıltuğ Manisa Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu öğrencisi, 499.063 puan 3. Yağmur Kasap Bursa Özel Emine Örnek İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.918 puan 3. Seniha Begüm Şentop İstanbul Özel Çamlıca Coşkun İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.918 puan 4. Ayhan Okçal İstanbul İstek Özel Acıbadem İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.829 puan 5. Deniz Sönmez İstanbul ÖZEL Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.603 puan 6. Abdullah Sami Koç Konya Özel Mehmet Özdemir İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.534 puan 7. Büşra Fidanoğlu Osmaniye Özel Nuri Çomu İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.325 puan 8. Ilgın Yaren Demirkesen İstanbul Özel Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.306 puan 9. Yiğit Korkmaz Giresun Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencisi, 498.161 puan 10. Berat Mert Albaba Ankara Gölbaşı Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları öğrencisi, 498.056 puan. -SONUÇLARA GÖRE SAYISAL BİLGİLER- İlköğretim 8. sınıf SBS'ye 1 milyon 70 bin 445 aday başvurdu. Bu adaylardan 1 milyon 54 bin 508'i sınava girdi. Sınava girmeyen aday sayısı 15 bin 931 iken, sınavı iptal edilen aday sayısı 6 olarak tespit edildi. Sınavda, toplu kopyadan iptal edilen test, toplu kopyadan bazı testleri iptal edilen aday olmazken, ikili kopyadan iptal edilen test sayısının 460, ikili kopyadan bazı testleri iptal edilen aday sayısının ise 392 olarak belirlendiği bildirildi. İlköğretim 8. sınıflar için düzenlenen SBS'de bu yıl tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 921 olarak belirlendi. 2011 SBS-8'de sınıf puanı 500 Olan öğrenci sayısının 583 olduğu belirtildi. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda düzenlenen SBS'lerde tüm Soruları doğru yapan öğrencinin bulunmadığı bildirildi. 2011 OYP'ye göre tercih yapabilecek öğrenci sayısı (196 Puan ve Üzeri) 1 milyon 9 bin 569 olarak belirlendi. -OKUL TERCİHLERİ YARINDAN İTİBAREN ALINACAK- Bu yıl ilköğretim 8. sınıfı tamamlayarak, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına devam edecek olan OYP'ye göre yerleştirilecek. MEB'den yapılan açıklamada, OYP'ye göre yapılacak tercih ve yerleştirme işlemlerinde, geçmiş yıllara göre bazı farklı uygulamalar söz konusu olduğundan, yöneticilerin, velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilere rehberlik eden diğer ilgililerin, ''http://oges.meb.gov.tr'' adresinde yayınlanan tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu özenle ve dikkatle okumaları gerektiğini vurgulandı. ''Özellikle, Tercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin özenle ve dikkatle yapılması gerekli görülmektedir'' denildi. Geçen yıl uygulanmaya başlanan yedek liste uygulanmasında yeni bir düzenleme ile okulların yedek kayıt listesinde yer alacak öğrenci sayısı artırılmış ve bir öğrencinin birden fazla okulun yedek listesinde yer almasına imkan sağlandığı belirtildi. Öğrenci velisi tarafından yerleştirme işlemleri için tercihler 8–20 Temmuz 2011 tarihleri arasında en fazla 12 tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak elektronik ortamda yapılacak. Elektronik ortamda tercih yapamayan veliler, tercih ve yerleştirme e-kılavuzunda yer alan ''Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu''nu doldurup imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecek. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Tercih başvurusunun sadece 1 kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden öncelik sırasına ve bir önceki yıl okul taban puanlarına dikkat edilerek yapılması gerektiğinin altı çizildi. OYP'si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecek. Yerleştirme işlemleri için öğrenciler 12 tercihe kadar başvuru yapabilecek. -YERLEŞTİRME SONUÇLARI 26 TEMMUZ'DA- OYP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini öğrenebilecek. Yerleştirme işlemi yapılarak öğrencilerin asil ya da mülakat hakkı kazandıkları tercihleri belirlendikten sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılacak. Yerleştirme sonuçları açıklanınca tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrenci, 1–5 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar asil olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecek. Kayıt yaptırmamaları durumunda öğrenciler bu haklarını kaybedecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. OYP'ler öğrencilerin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında girmiş oldukları SBS ve bu yıllarda okullarında gösterdikleri başarının tümünü yansıtıyor.