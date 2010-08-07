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Yaşam

SBS BİRİNCİSİ ''KİTAP KURDU'' ANTALYA (A.A)

07 Ağustos 2010 15:27

-SBS BİRİNCİSİ ''KİTAP KURDU'' ANTALYA (A.A) - 08.07.2010 - Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) son üç yılın sınav ve okul başarı puanlarına göre 500 tam puan alarak birinci olan Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Kurucu, başarıyı planlı ve düzenli çalışarak yakaladığını bildirdi. Babasıyla birlikte Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay'ı ziyaret eden Mustafa Kurucu, başarısının sırlarını anlattı. Kurucu, şunları söyledi: ''Düzenli ve planlı çalıştım. İlk dönemde kendimi fazla yormadım ama ikinci dönemde daha çok gayret ettim. Düzenli olarak kitap okudum. Özellikle dünya klasiklerini okudum. Gerektiğinde oyunumu oynadım, gerektiğinde dersimi çalıştım. Bu bana başarıyı getirdi.'' Babası Osman Kurucu'nun Titreyengöl mevkisindeki bir otelde kasap olarak çalıştığını, annesi Günay Kurucu'nun ise ev kadını olduğunu belirten Mustafa Kurucu, öncelikle Antalya Amatör Küme'de mücadele eden Manavgat Belediyespor, ardından Antalyaspor, üçüncü sırada da Fenerbahçe'yi tuttuğunu söyledi.

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