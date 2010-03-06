SBS başvuruları başlıyor

T24 - İlköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) başvurular, 8 Mart Pazartesi günü başlayacak. Başvurular, 26 Marta kadar sürecek.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ''2010 PYBS ve SBS İş ve İşlemleri'' konulu bir genelge yayımladı.



Genelgeye göre, 2010 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ile Seviye Belirleme Sınavları (SBS) MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından yurt içi ve yurt dışı sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda gerçekleştirilecek.



PYBS, 5, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için 2 Mayıs Pazar günü, SBS ve PYBS 8'inci sınıflar için 5 Haziran Cumartesi günü, 7'nci sınıflar için 6 Haziran Pazar günü, 6'ncı sınıflar için ise 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak.



Başvuru tarihleri belli oldu



SBS'ye başvurular 8-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvuru için 10 TL sınav ücretinin e-başvuru kılavuzunda belirtilen bankalardan birisine öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile yatırılmış olması başvuru için yeterli olacak.



PBYS'ye başvuru işlemleri ise 22 Mart?2 Nisan tarihleri arasında başvuru kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.



İlköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye başvurmaları halinde ayrıca bir sınava girmeyecek, SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacak. PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını, okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecek.



Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, ''http://www.meb.gov.tr'' ve ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak ''e-Başvuru Kılavuzlarında'' yer verilecek. Ayrıca okul müdürlükleri, velilere ve öğrencilere kılavuzun daha iyi anlaşılması için rehberlik edecek.



Polis kolejine başvurular



Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler ise 15?26 Mart tarihleri arasında ''http://www.meb.gov.tr'', ''http://oges.meb.gov.tr'' ile ''https://e-okul.meb.gov.tr'' adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacak.



Bu öğrenciler SBS'ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracak, bunun dışında bir ücret ödemeyecek. Polis Koleji başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak.



Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8'inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları, 22 Mart?2 Nisan tarihleri arasında ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden okul müdürlüğünce yapılacak.



Yurt dışındaki öğrencilerin başvurusu



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerden başvuru yapmak isteyenler ise ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzunda yer alan ''EK-1 formu'' ile başvuruda bulunacak.



Bu form, büyükelçilik veya konsolosluk yetkililerince onaylanacak ve başvuru süresi içinde, Ziraat Bankası Beşevler şubesindeki hesaba 10 TL sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ve bir adet öğrencinin vesikalık fotoğrafı ile EĞİTEK Genel Müdürlüğüne APS veya dengi posta yoluyla gönderilecek. Faksla gelen formların aslı gelmediği sürece başvuru yapılmış sayılmayacak.



İlköğretimin 6'ıncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarının tamamını veya bir kısmını yurt dışında MEB'e bağlı olmayan eğitim kurumlarında gören öğrenciler, öğrenim belgesiyle başvurarak SBS'ye katılabilecek. Bir ya da iki sınıfın SBS'sine katılmayan öğrenciler, bir sonraki yılın SBS ile birlikte katılmadıkları sınıf veya sınıfların SBS'sine katılabilecek.



Sınavlarda özel hizmet alması gereken özürlü öğrenci varsa okul müdürlükleri bu öğrencilerin bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin sisteme işlenmesini sağlayacak. Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir örneği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak. Bu öğrencilere ait özür durumlarını gösteren belgeler EĞİTEK Genel Müdürlüğü'ne gönderilmeyecek.

