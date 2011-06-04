-SBS BAŞLADI ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başladı. SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılıyor. SBS yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. Sınava giren 1 milyon 70 bin 148 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacak. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 aday bırakılacak. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı, sınavda uyulacak kuralları hatırlattı, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıttı. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek. Ayrıca sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuran ilköğretim 8'inci sınıf öğrencileri ise ayrıca bir sınava girmeyecek, SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacak. İlköğretim 8. sınıf öğrenci ve velileri sınav bitiminden sonra saat 13.30'da ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.