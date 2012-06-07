SBS adayları sınavdan önce ne yememeli?

Karnelerini alacak 1 milyon 95 bin 539, 8’inci sınıf öğrencisi, 9 Haziran Cumartesi günü Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS), 8 yüz bin öğrenci de bir hafta sonda LYS'de ter dökecek. Uzmanlar adayların sınavda gaz, şişkinlik, kabızlık, mide ağrısı ve bulantısı daha da önemlisi dikkat dağınıklığı yaşamamak için son hafta beslenmeye dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER), SBS adaylarına evrakını bir gece önceden hazırlamalarını ve unutmayacakları bir yere koymalarını önerdi. Dernek, öğrencilere, sınav günü ve önceki günlerde rahatsızlık verecek yiyecekler, müzik, televizyon ve kitap okumaktan uzak durmalarını tavsiye etti.

Sınavdan önce neler yapılmamalı?

Esteworld Plastik Hastaneler Grubundan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, öğrencilerin son günlerde özellikle gaz yapan erik, çilek gibi meyvelerle bakliyatlardan ve gazlı içeceklerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

İşte sınava girecek öğrenciler için beslenme listesi:

Gaz yapan çilek ve erikten uzak durulmalı

Vücutta gaz ve şişkinliğe neden olan pek çok besin maddesi var. Mevsim itibariyle bu besin maddelerinin başında erik ve çilek geliyor. Özger, öğrencilerin sınava girmeden önce erik ve çilekten uzak durmaları gerektiğinin, bunun yanı sıra gaz yapan brokoli, lahana, karnabahar, pırasa, turp, salatalık ile kuru fasulye, nohut, bezelye, mercimek, barbunya gibi baklagilleri tüketmekten kaçınmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Çay, kahve ve kola, kalp çarpıntısı ve uykusuzluk yapıyor

Ayrıca gazlı ve kafeinli içeceklere de dikkat etmekte yarar var. Özger, son günlerde çok fazla çay, kahve ve kola içmenin kalp çarpıntısına, huzursuzluğa, uykusuzluğa neden olacağını vurguluyor.

Dikkat ve konsantrasyon için balık, ceviz ve zeytinyağlı yeşil salata

Uzman diyetisyen İpek Ağaca Özger, bazı besinlerin dikkat ve konsantrasyonu artırdığını da hatırlatıyor. Özger, konsantrasyonu artıran besinlere örnek olarak; balık, ceviz, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, maydanoz ve yeşil biberi gösteriyor.

'Çikolata ve şekerlemeler konsantrasyonu azaltıyor'

Diyetisyen Özger, stresi azaltmak için sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini belirtiyor. Kahvaltıda tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmekleri tercih etmek stresi azaltıyor, mutluluk hormonunu artırıyor.

Özger sınav sabahı öğrencilerin stresle beraber mide bulantısı ve iştahsızlık yaşamalarının doğal olduğunu vurguluyor. Bu sebeple, kahvaltıda miktarların az tutulmasını öneriyor.

Özger’e göre yapılan en büyük hata; sınav öncesi ve sırasında çikolata, şekerleme gibi basit şeker alınması. Zira şekerli yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için konsantrasyonu azaltıyor. Özger, kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için sınav sırasında kepekli ya da tuzlu bisküvi öneriyor.

SBS derdinin çaresi Alo 147

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, hafta sonu yapılacak Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın (PYBS) uygulanmasına ilişkin tedbirler konusunda genelge yayınladı. Genelgede özetle şu bilgiler yer aldı:

- İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için SBS 9 Haziran Cumartesi günü, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için PYBS ise 10 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

- Öğrenciler en geç saat 09.30'da sınav salonuna alınacak. Velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek.

- Sınav bittikten 1 saat sonra isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecek. Alınmayan soru kitapçıkları ise milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek.

- Adaylar ve velilere sınava ilişkin herhangi bir sorunda ''MEB İletişim Merkezi-Alo 147'' hattına başvurabilecek.