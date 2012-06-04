Okul müdüründen oğluna SBS kıyağı

Antalya’da bir okul müdür yardımcısı, oğlunun SBS puanının yükseltmek için naklini görev yaptığı okula aldırdı. Çocuğun hiç girmediği sınavlardan bile tam puan aldığı ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, Antalya’da okul müdür yardımcısı Mustafa D.’nin, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) puanını yükseltmek için oğlunu okul birincisi olabileceği bir okula nakil şartlarına uymayan şekilde naklettiği ortaya çıktı. Öğrencinin nakledildiği okula hiç gitmediği, girmediği sınavlardan 100 puan aldığı gibi iddialar üzerine, Mustafa D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi A.S.D.’nin okul kaydı, iddiaya göre 30 Nisan’da babası Mustafa D.’nin müdür yardımcısı kadrosunda olduğu Aksu Yurtpınar Gazi İlköğretim Okulu’na nakledildi. Öğrencinin nakil geldiği okulda son sınavlar yapılmadığı halde, iddiaya göre kurum şifresiyle e-okul sistemine girilerek, girmediği 2. ve 3. sınavların tümüne, performans görevleri ve ders içi etkinlik katılımlarına 100 tam puan verildiği ortaya çıktı. Ayrıca öğrencinin 78 olan Fen ve Teknolojileri dersi birinci yazılı sınavı puanı sistemde değiştirilerek, 84 yapıldı. Bu şekilde çeşitli derslerin yazılı ve sözlü sınavlarıyla performans ödevlerinden yaklaşık 20 kez 100 tam verilen öğrencinin nakil yapılan okula hiç gitmediği, öğretmenler tarafından okul idaresine bildirildi.

Tesadüfen belirlendi

Sınıf listelerinde ve yoklamalarda adı hiç geçmeyen öğrencinin varlığı, öğretmenlerin e-okul sistemine bilgi girişi sırasında tesadüfen belirlendi.

30 Nisan’da bir öğrencinin tüm derslerden aynı gün yazılı sınava girmesinin mümkün olamayacağı şüphesi üzerine öğretmenlerin, öğrencinin nakil geldiği okul müdürlüğünü aramasıyla skandal ortaya çıktı.

İddiaların hedefindeki Müdür Yardımcısı baba Mustafa D. çocuğunu Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu’ndan Aksu Yurtpınar Gazi İlköğretim Okulu’na naklettirdiğini doğrulayarak, çocuğun halen Aksu Yurtpınar Gazi İlköğretim Okulu’nda öğrenim gördüğünü, naklin yasal prosedürler içerisinde yapıldığını söyledi. Bu nakilde yasal olmayan bir durum olmadığını dile getiren Mustafa D., Hakkımdaki iddialar, okul idaresiyle öğretmen arkadaşların sürtüşmesinden kaynaklanıyor. Bu sürtüşmeler üzerine çocuğumu eski okuluna geri almayı da düşündüm. Hatta bu yüzden 18 Mayıs’ta adresimi de eski konutuma aldırdım. Ama yeni bir nakile sistem müsaade etmediği için oğlumu eski okuluna aldıramadım.”