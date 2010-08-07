-SBS 8. SINIF SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılan ve ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' internet adreslerinden öğrenebilecek. Sınav sonucuyla birlikte SBS'nin de katılarak hesaplandığı Ortaöğretim Yerleştirme Puanları (OYP) da duyuruluyor.