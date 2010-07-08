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Yaşam

SBS 8. sınıf sonuçları açıklandı

Yaklaşık 1 milyon 18 bin aday heyecanla bekliyor... Ancak yoğunluktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine ulaşılamıyor...

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yaklaşık 1 milyon 18 bin aday heyecanla bekliyor... İşte sonuçlar...

2010 Yılı 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı.

SBS puanınızı ve sonucunu öğrenmek için tıklayın...


12 tercih yapılacak 

Tercihler, 9-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Öğrenciler 12 tercih yapabilecek.       

Yerleştirme sonuçları da 29 Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecek.


Sınav sonuç belgesi postayla gönderilmeyecek

Öğrencinin sınav sonuç bilgileri, kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiğinden kayıt sırasında ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek.      

Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda, internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylı ve mühürlü imza karşılığı öğrenciye verecek.       

İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin girdiği SBS'lerin sonuçları ise 6 Ağustos 2010 tarihinde açıklanacak.


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