SBS 8. sınıf sonuçları açıklandı

T24 -

12 tercih yapılacak

Sınav sonuç belgesi postayla gönderilmeyecek

2010 Yılı 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı.Tercihler, 9-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Öğrenciler 12 tercih yapabilecek.Yerleştirme sonuçları da 29 Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecek.Öğrencinin sınav sonuç bilgileri, kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiğinden kayıt sırasında ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek.Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda, internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylı ve mühürlü imza karşılığı öğrenciye verecek.İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin girdiği SBS'lerin sonuçları ise 6 Ağustos 2010 tarihinde açıklanacak.