SBK'ya ait Paramount Hotel için başlatılan haciz kararı uygulanmıyor: Sihirli bir el çıkıyor ve bizi engelliyorlar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Hotel icralık oldu. Tesisin ilk sahibi Atilla Uras'ın mirasçıları mahkemeden haciz kararı aldırdı.

Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, mahkemenin kendilerini haklı bulduğu ancak icra işleminin mahkeme kararıyla 11 Kasım'a ertelendiğini belirterek şöyle dedi:

"Tesisin kapısına geldiğimizde icra işlemlerinin mahkeme kararıyla 11 Kasım tarihine ertelendiğini öğrendik ve geri dönmek zorunda kaldık. Davayı kazanıyoruz, haklı olduğumuz ortaya çıkıyor ama hep sihirli bir el çıkıyor ve bizi engelliyorlar."

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre Yasemin Uras, başlattığı hukuk mücadelesi sürecinde sayısız engelle karşılaştığını ifade etti. 2017 yılında, babasının rahatsızlığı nedeniyle Amerika’dan Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığını ifade eden Uras, otelin satış sürecini şöyle anlattı:

“Otelin arsasını Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 50 yıllığına kiralamıştık. Oteli de biz inşa ettik. Kiracımız olan işletmecilerle sorun yaşanınca oteli satmaya karar verdik. Babam rahatsızlığı nedeniyle otelle uğraşamayacağını ve o dönemde kiracısı olan Özbek asıllı Botır Rakhimov ile sorun yaşadığını söylüyordu. Babamı bu sıkıntılı satış sürecinde kaybettik. Hatta o komada yatarken kasasından hisseleri çalınmış. Biz oteli Turan Avcı adlı iş insanına sattık, fakat sonradan kendisinin şoförü olduğunu öğrendiğimiz Andrey Ravyoric’ten 47 milyon dolarlık bir çek geldi. Otelin değeri 100 milyon dolar ama evrakta sahtecilik yapıp sonradan düzenlenen ilave ek belgelerle satış bedelini önce 90 milyon dolara, sonra 67 milyon dolara, en son da 47 milyon dolara indirmişler. Verdikleri çek karşılıksız çıktı, satış bedelini bir türlü tahsil edemedik. Bu arada otel devamlı el değiştirdi. Rus şoför Andrey Ravyoric yurtdışına kaçınca dava açmaya karar verdik. Fakat otelin asıl sahibi o değil, Botır Rakhimov idi. Kamuoyunda otelin Sezgin Baran Korkmaz’a satıldığı konuşuluyordu. Rakhimov, 30 milyon dolarlık borcuna karşılık oteli Sezgin Baran Korkmaz’a satmış. Ben hisse payım için de Korkmaz’a ayrı bir dava açtım, o da devam ediyor. Asıl mahkeme devam ederken bizim açtığımız davada haklı görüldük ve otelin tüm mallarına haciz konuldu.”