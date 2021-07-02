“SBK Türkiye’deyken ona en yakın isimler Mücahit ve İhsan Arslan’dı; yakınlıklarını herkes biliyor ama nedense hiç konuşulmuyor”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, eski TMSF yöneticisi olan Gelecek Partili Abdullah Güzelgüder’in Boydak Holding üzerinden kendisine yönelik suçlamalarına 116 tweet’le yanıt veren AKP’li Nurettin Canikli’nin işaret ettiği AKP’li isimle ilgili kulisleri aktardı.

Canikli’nin açıklamasındaki, “Görüşmeyi hatırı sayılır bir Milletvekilinin girişimiyle yaptığını söylüyor. Bu Milletvekili kimdir?” sorusuna dikkati çeken Yarkadaş, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin bu açıklaması AKP içinde yeni bir tartışma yaratacak. Herkes bu ismin peşine düşecek… Canikli’nin yaptığı açıklamanın ardından, biraz AKP kulislerinde dolaştım” dedi. Yarkadaş devamında şunları aktardı:

“Konuştuğum bir AKP’li, “Sezgin Baran Korkmaz ortada kaldı. Kimse sahip çıkmıyor. Oysa ki; o Türkiye’deyken ona en yakın isimler Mücahit ve İhsan Arslan’dı. Yakınlıklarını herkes biliyor. Ama nedense bu iki isim hiç konuşulmuyor” dedi. Yoksa bahsedilen isim Mücahit Arslan mı?

Arslan Ailesi’nin SBK ile yakınlığını, firari iş insanının yakın çevresine de doğrulattım. Herkesin ismi ortalara saçılmışken, Erdoğan’a yakınlıklarıyla bilinen İhsan ve Mücahit Arslan’dan hiç bahsedilmemesi bana da garip geldi doğrusu…”

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