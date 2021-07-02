“SBK Türkiye’deyken ona en yakın isimler Mücahit ve İhsan Arslan’dı; yakınlıklarını herkes biliyor ama nedense hiç konuşulmuyor”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, eski TMSF yöneticisi olan Gelecek Partili Abdullah Güzelgüder’in Boydak Holding üzerinden kendisine yönelik suçlamalarına 116 tweet’le yanıt veren AKP’li Nurettin Canikli’nin işaret ettiği AKP’li isimle ilgili kulisleri aktardı.
Canikli’nin açıklamasındaki, “Görüşmeyi hatırı sayılır bir Milletvekilinin girişimiyle yaptığını söylüyor. Bu Milletvekili kimdir?” sorusuna dikkati çeken Yarkadaş, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin bu açıklaması AKP içinde yeni bir tartışma yaratacak. Herkes bu ismin peşine düşecek… Canikli’nin yaptığı açıklamanın ardından, biraz AKP kulislerinde dolaştım” dedi. Yarkadaş devamında şunları aktardı:
“Konuştuğum bir AKP’li, “Sezgin Baran Korkmaz ortada kaldı. Kimse sahip çıkmıyor. Oysa ki; o Türkiye’deyken ona en yakın isimler Mücahit ve İhsan Arslan’dı. Yakınlıklarını herkes biliyor. Ama nedense bu iki isim hiç konuşulmuyor” dedi. Yoksa bahsedilen isim Mücahit Arslan mı?
Arslan Ailesi’nin SBK ile yakınlığını, firari iş insanının yakın çevresine de doğrulattım. Herkesin ismi ortalara saçılmışken, Erdoğan’a yakınlıklarıyla bilinen İhsan ve Mücahit Arslan’dan hiç bahsedilmemesi bana da garip geldi doğrusu…”
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Nurettin Canikli ne demişti?
Eski TMSF yöneticisi olan Gelecek Partili Abdullah Güzelgüder’in Boydak Holding üzerinden kendisine yönelik suçlamalarına 116 tweetle yanıt veren AKP’li Nurettin Canikli, Slovakya'da yolsuzluk yapıldığı ve ‘belinde silahla’ gezen bir CEO’nun kendisine yakın olduğu iddiasını reddetmişti. Canikli, Sezgin Baran Korkmaz’ın “Sizde kelepir şirket var mı?” sorusunu sorduğu dönemde ise TMSF’den sorumlu olan bakanın Ali Babacan olduğunu belirtmişti.
İşte Canikli’nin ismi verilmeyen milletvekilini sorduğu açıklamasının ilgili kısmı şöyle:
“Bu kişi kendi ifadesine göre; Sezgin Baran Korkmaz’la 2014-2015 yıllarında, ‘Ankara’dan hatırı sayılır bir Milletvekili’nin girişimiyle’ görüştüğünü söylüyor. 2014-2015 yıllarında TMSF’den sorumlu Bakan şahsım değildir. Bu dönemde TMSF’den sorumlu Bakan Ali Babacan’dır. Yani Sezgin Baran Korkmaz’la yaptığı görüşme, Ali Babacan’ın TMSF’den sorumlu Bakan olduğu dönemde yapılmıştır. Tam bu noktada bazı soruların sorulması gerekir: Bu kişinin Sezgin Baran Korkmaz’la yaptığı görüşmeden veya görüşmelerden dönemin sorumlu Bakanı Ali Babacan’ın bilgisi ve onayı var mıdır?Bu kişi Sezgin Baran Korkmaz’la kaç defa görüşmüştür?
Açıklamalarından bir kez görüştüğü gibi bir sonuç çıkmakta, diğer taraftan 2014-2015 yıllarında görüştüğünü söylemektedir. Bu da birden fazla defa görüştüğü anlamına gelmektedir. Görüşmeyi hatırı sayılır bir Milletvekilinin girişimiyle yaptığını söylüyor. Bu Milletvekili kimdir?”