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Ekonomi

Sberbank'tan Denizbank'ın satışında yeni takvim

Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı belirtilmişti

01 Kasım 2018 14:50

Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışının 2018 sonu veya 2019 başında tamamlanacağını duyurdu.

Sberbank'ın yayımladığı 3’üncü çeyrek faaliyet raporunda, bankanın Türkiye’deki iştiraki Denizbank’ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.   Denizbank’ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, "Satış işleminin 2018 sonu veya 2019 başında tamamlanması bekleniyor" denildi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı belirtilmişti. 

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, anlaşmanın 2018’de tamamlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

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