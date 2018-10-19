Sberbank: Denizbank'ın satış fiyatını gözden geçirmek için sebep yok

Denizbank'ın hakim ortağı Rus Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lev Hasis, Denizbank'ın satışı için Dubai merkezli Emirates NBD Bank'la yaptıkları anlaşmanın fiyatını gözden geçirmek için bir sebep bulunmadığını ifade etti.

Bloomberg, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle alıcı tarafın anlaşmanın koşullarını gözden geçirebileceğini ve fiyatı aşağıya çekmek isteyebileceğini öne sürmüştü.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Bloomberg'in iddiasını yorumlayan Hasis, "Anlaşmada bir değişiklik yapılmasını beklemek için bir gerekçe yok" dedi.

Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesinin 2.35 milyar dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD Bank'a satışı konusunda bağlayıcı anlaşma imzalandığını belirtmişti.