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Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, sazlık alanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın korkuya neden oldu

07 Eylül 2017 03:03

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, sazlık alanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın korkuya neden oldu.
Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak\'ta sazlık alanda saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin sıçrama ihtimaline karşın bir ev tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına çevre sakirleri de destek verdi. Yangının geniş alanda parça parça devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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