Sazlıdere üzerindeki Şantiye alanına "Ya Kanal Ya İstanbul" yazılı dev pankart asıldı

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Sazlıdere üzerindeki otoyol köprüsü şantiye alanında "Ya Kanal Ya İstanbul" yazan dev bir pankart astı.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, “Kanal İstanbul’un temelini atıyoruz” diye duyurulan Sazlıdere üzerindeki otoyol köprüsü şantiye alanına Ya Kanal Ya İstanbul yazan dev bir pankart astı.

Eylem sırasında Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu adına yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Size kanalı yaptırmayacağız, rant şehrini kurdurmayacağız. Er ya da geç bu sular bu topraklar halkın malı olacak. O zaman hepsi kamulaştırılacak. Rantiyeliler cehenneme def edilecek. O gün geldiğinde yatırılan bütün paralara el konulacak. Size kanal yaptırmayacağız, rant şehri kurdurmayacağız, yağmacılara geçit vermeyeceğiz"

Sendika.Org muhabiri gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı

Sendika.org'da yer alan habere göre eylemi görüntülemek için alanda olan Sendika.Org muhabiri Murat Bay ve Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’ndan Murat Akbaş bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından alıkonuldu. Jandarmanın polis ekiplerini çağırmasının ardından Murat Bay ve Akbaş gözaltına alınarak Güvercintepe Karakolu’na götürüldü. Murat Akbaş hakkında kaymakamlığın aldığı yasak kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, Akbaş ve Murat Bay daha sonra serbest bırakıldı.