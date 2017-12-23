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Sazlı-sözlü, 'Sıra Geceli' fuar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Dünya Ticaret Merkezi'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarı kapılarını çalgılı türkülü açtı

23 Aralık 2017 13:29

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Dünya Ticaret Merkezi\'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarı kapılarını çalgılı türkülü açtı.
Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 8\'nci Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl ilk defa hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerinin de bulunduğu fuara Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Malatya başta olmak üzere 60 şehirden yaklaşık 250 firma katıldı. Farklı illere ait lezzetlerin yarıştığı fuar 31 Aralık\'ta sona erecek. \'Sizin oranın nesi meşhur\' sloganıyla açılan fuarın ilk gününde Şanlıurfa\'nın yöresel lezzetleri olan çiğ ve içli köftenin  satıldığı standa ziyaretçilere Şanlıurfa türkülerinin söylendiği \'Sıra gecesi\' yapıldı. Fuar organizasyonu yöneticisi  Mehmet Saçmacı, şöyle dedi:
\"Yöresel lezzetlerin, en kaliteli tekstil ürünleri ve hediyelik eşyaların yer aldığı 8\'inci fuarımıza 60 farklı ilden katılımcı geldi. Ülkemizin farklı yörelerindeki ürünlerin sergilendiği fuarımızda vatandaşlara en taze ürünler en uygun fiyatlarla garantili şekilde sunulmaktadır. Düzenlediğimiz fuara sadece Kayseri\'den değil çevre illerden de geniş katılımlı ziyaretçi gelmektedir.\"

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