Saymaz: Oxford Üniversitesi'nin aşısını güvenilir bulmayan Sağlık Bakanlığı'nın Erciyes Üniversitesi'nin geliştireceği aşıya umut bağlaması ne kadar bilimsel, emin değilim

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Oxford Üniversitesi'nin Covid- 19 aşısını güvenilir bulmayan Sağlık Bakanlığı'nın, Nisan 2021'den sonrası için Erciyes Üniversitesi'nin geliştireceği aşıya umut bağlaması, kuşkusuz yerli ve milli bir tutumdur. Fakat 84 milyonun sağlığı ve hayatı açısından ne kadar bilimseldir, emin değilim." görüşünü savundu

AstraZeneca’dan ABD ve Hindistan 500'er, AB 400, Japonya 120, İngiltere, Endonezya ve Brezilya 100'er milyon doz sipariş verdiğini belirten Saymaz yazısında, "Türkiye gibi Çinli Sinovac'a adını yazdıran Meksika ve Şili, AstraZeneca'dan da 77 ve 14 milyon temin etti. Arjantin ve Mısır ise yalnızca AstraZeneca aldı. Dahası AB tarafından Rumlara gönderilecek olan 1.2 milyon AstraZeneca ve BioNTech aşısının 400 bini KKTC'ye verilecek. Bu arada AstraZeneca, en ucuz aşı olarak biliniyor.Bir dozu üç dolara satılırken Türkiye'nin Çin aşısına 11 dolar ödeyeceği belirtiliyor.” ifadesini kullandı.