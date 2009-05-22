Saylan’ın yanından ayırmadığı mektup

Ergenekon soruşturması kapsamında Türkan Saylan'ın evinin aranması sırasında el konulan mektubu, "Ne olursunuz bizi okutun" diyen Ağrı'dan 13 yaşındaki Gülten Efe'nin yazdığı ortaya çıktı.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yanında ayırmadığı ve Milliyet gazetesinde bugün yayınlanan mektupta Gülten Efe "Biz yedi kardeşiz. Babam yaşlı olduğu için bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Ne olursunuz bizi okutun. Bizim okumamız size bağlı. Belki bu destekle babalarımız bizi okutacak bu desteği gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim" diyor.



Ağrı'nın Yukarı Yoldüzü Köyü'nde yaşayan Gülten Efe'nin mektubunun Ergenekon soruşturması kapsamında Türkan Saylan'ın evinin araması sırasında el konulan belgeler arasında olduğu belirtildi.



Gülten Efe'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yazdığı mektup şöyle:



“Bir dağ köyünde 13-14 yaşlarında 3.5 milyara satılacağımı beklerken Ozanlar (köyü) YİBO’nun (Yatılı Bölge İlköğretim Okulu) değerli müdürü bizim köye gelerek babamı okumam için ikna etti. Babam ‘evet’ dedi ama diplomamı alana kadar okumamı istemedi. Ama ne yazık ki beni berdel olarak diplomadan sonra verecekler. Bense okumayı çok seviyordum. Ama ne yazık ki okuma hayallerim, umutlarım tükendi gitti. Ozanlar YİBO’nun müdürü bize sizin derneğin adını söyledi. Benim kadar arkadaşlarım da sevindi.



Biz yedi kardeşiz. Babam yaşlı olduğu için bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Babamın aylık geliri 100 milyon (100 lira). Bu yüz milyonu insanlar bir günde harcarken, biz bir ayda harcıyoruz. Üstümüze kışın giyecek bir montumuz yok. İnsanların verdiği eski elbiselerle geçiniyoruz. Okula giderken cebimize koyacak beş kuruş yok. Herkes benimle alay ediyorken ben de aldırmadan gecemi gündüzüme katarak çalışarak harcıyorum. Ne olursunuz bizi okutun. Bizim okumamız size bağlı. Belki bu destekle babalarımız bizi okutacak bu desteği gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim.”



Gülten okula dönmeyi bekliyor



ÇYDD'nin bursuyla Ağrı Kız Meslek Lisesi’ne kaydolan Gülten’i, babasının yarı dönemde okuldan aldığı, Saylan’ın isteği üzerine dernek yönetiminin Gülten'in babasına ulaşarak yeniden ikna ettiği belirtildi.



Gülten Efe şu an okula gitmiyor ancak dönem başında yeniden okula başlayacak.





