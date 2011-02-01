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Politika

SAYIŞTAY'IN YENİ ÜYELERİ BELİRLENDİ   TBMM (A.A)

01 Şubat 2011 21:57

-SAYIŞTAY'IN YENİ ÜYELERİ BELİRLENDİ   TBMM (A.A) - 01.02.2011 - Sayıştay'ın yeni üyeleri belirlendi.  TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da boşalan 6 üyelik için seçim yapıldı. Seçimde; 365 milletvekili oy kullanırken, 3 oy geçersiz sayıldı.  Ön seçim komisyonunca belirlenen 12 adaydan en çok oyu alan Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Nükrettin Parlak (329), Rasim Doğan (314), Zekeriya Tüysüz (276) ve Nejla Eroğlu (268), Maliye Bakanlığı kontenjanından Gazi Kapan (300), diğer adaylar kontenjanından ise Fikri Özkök (327), Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.  Başkanvekili Nevzat Pakdil, Sayıştay için yapılan seçimin ardından birleşime bir saat ara verdi.

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