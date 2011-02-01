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Politika

SAYIŞTAY ÜYELERİ SEÇİMİ BAŞLADI TBMM (A.A)

01 Şubat 2011 20:00

-SAYIŞTAY ÜYELERİ SEÇİMİ BAŞLADI TBMM (A.A) - 01.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da boşalan 6 üyelik için seçime başlandı.  Genel Kurulda grup önerilerinin ardından Sayıştay'a üye seçimine geçildi.  Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunca belirlenen 12 aday arasından 6 kişi Sayıştay üyeliğine seçilecek.  Ön seçim komisyonunca Sayıştay meslek mensuplar kontenjanından İsmail Kılıç, Nükrettin Parlak, İdris Bulut, Nejla Eroğlu, Zekeriya Tüysüz, Sait Ayaz, Rasim Doğan ve Ahmet Tezcan; Maliye Bakanlığı kontenjanından Gazi Kapan ve Ahmet Ayaz; diğer adaylar kontenjanından ise Muharrem Zeki Çitçi ve Fikri Özkök'ün isimleri belirlenmişti.  

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