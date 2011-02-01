-SAYIŞTAY ÜYELERİ SEÇİMİ BAŞLADI TBMM (A.A) - 01.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da boşalan 6 üyelik için seçime başlandı. Genel Kurulda grup önerilerinin ardından Sayıştay'a üye seçimine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunca belirlenen 12 aday arasından 6 kişi Sayıştay üyeliğine seçilecek. Ön seçim komisyonunca Sayıştay meslek mensuplar kontenjanından İsmail Kılıç, Nükrettin Parlak, İdris Bulut, Nejla Eroğlu, Zekeriya Tüysüz, Sait Ayaz, Rasim Doğan ve Ahmet Tezcan; Maliye Bakanlığı kontenjanından Gazi Kapan ve Ahmet Ayaz; diğer adaylar kontenjanından ise Muharrem Zeki Çitçi ve Fikri Özkök'ün isimleri belirlenmişti.