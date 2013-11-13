Sayıştay, TÜBİTAK VE KOSGEB’de kamu zararı tespit etti

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Sayıştay, TÜBİTAK’ta 9 konuda kamu zararı belirledi. Sayıştay incelemesi sonucu KOSGEB’de de kamu zararı ortaya çıktı. Sayıştay TÜBİTAK Grubu Başkanı Türkan Sever, bu kurumdaki kamu zararı nedeniyle hukuki prosedürün işletildiğini, ilgili kuruma yazıların yazıldığını ancak kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi. Sever, KOSGEB’de de kamu zararı belirlendiğini, bu konuyla ilgili olarak Sayıştay’ın olumsuz görüş bildirdiğini, yazışmaların sürdüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin “kamu zararının tutarı” hakkındaki ısrarlı sorularına yanıt vermekten kaçınan Sayıştay yetkilisi Sever, kamu zararının kesinleşmesi için Sayıştay’ın ilgili dairelerinin karar vermesi ve bu kararların Sayıştay Daireler Kurulu’nca onaylanması gerektiğini hatırlattı. Sever, kamu zararının her zaman yolsuzluk anlamına gelmediğini de vurguladı. Türkan Sever, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarıyla ilgili 2012 yılına ait savcılıklara suç duyurusu olmadığını da ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, kamu zararı tutarının açıklanmamasına tepki göstererek “Burada bir tiyatro oynanıyor. Kamu zararı var mı, var. Kim yaptı, bilmiyoruz. Ne kadar kamu zararı var, bilmiyoruz. Komisyon’da 15 günden beri aynı tiyatro oynanıyor” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de, Sayıştay raporlarıyla ilgili sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini belirterek “benim de anlayamadığım bir süreç yaşanıyor. Sanki bakanlıklar bilgi-belge saklıyor gibi bir hava oluşuyor. Biz bütün hesaplarımızı denetçilere açtık. Esasen bu harcamalar ve ödeneklerin başında Maliye bulunuyor. Sistemleri örtüştürmemiz gerekiyor. Tüm sistemlerin 5018 Sayılı Kanuna uygun olması gerekiyor” dedi.

Kamu İhale Kanununda değişiklik hazırlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe tasarısı üzerinde konuşan milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Ergün, Ar-Ge teşvikli kamu alımlarının desteklenmesini sağlayacak bir düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine getireceklerini, bu amaçla Kamu İhale Kanununda önümüzdeki günlerde değişiklik yapılacağını söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü’nün otomotiv Test Merkezi kurulmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Ergün, Konuyla ilgili ihalenin yapıldığını da bildirdi. Nihat Ergün “Verimlilik konusunda istenilen düzeyde değiliz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor ve birkaç ay içinde aşama kaydedilecek” dedi.

Üstün zekalı çocuklar için okul

Üstün zekalı çocuklar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 okul planlandığını da açıklayan Bakan Ergün, ilkokuldan lise sonuna kadar eğitim verecek ve her biri 100 öğrenci kapasitesinde olacak bu okullar için kurgulama çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki yıl bu okulların açılmasını hedeflediklerini ifade etti.