Sayıştay tespiti: AKP'li belediye konakları Ensar Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği'ne tahsis etti

Sayıştay; AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaş Konağı'nı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya İl Başkanlığı'na 5 yıl süreyle, Lütfiye Sarıtaş Konağı'nı ise Ensar Vakfı Malatya Şubesi'ne 6 yıl süreyle tahsis ettiğini belirledi. Sayıştay denetçileri, “Belediye tarafından bahsi geçen taşınmaz tahsislerinin ortak projesi kapsamında dernek ve vakıflara yapıldığı bildirilmişse de ortak hizmet projesi belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisindeki somut bir konuya ilişkin olmalıdır. Dernek ve vakıflara belediye taşınmazlarının uzun süre kullandırılması ortak hizmet projesi değil tahsis niteliğindedir" değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılına ilişkin denetim raporunda; belediyeye ait bazı taşınmazların, vakıf ve derneklere tahsis ettiğini tespit etti. Sayıştay raporunda, "Belediyenin mülkiyetinde bulunan beş adet taşınmazın vakıf ve derneklere tahsis edildiği görülmüştür" denildi.

"Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz"

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47’nci maddesinin birinci fıkrası rapora aktarıldı. Düzenleme, şöyle:

“Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.”

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı ve “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; ...” hükmünü içeren 75'inci maddesinin anımsatıldığı raporda, aynı maddedeki şu düzenleme de yer aldı:

"Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazları aynı kuruluşlar kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür."

Bu mevzuat hükümleri çerçevesinde Sayıştay denetçileri, belediyelerin kendi mülkiyetindeki taşınmazları, "sadece asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere" mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebildiğini belirtti. Ardından denetçiler, belediye tarafından tahsis edilen taşınmazları, şöyle sıraladı:

“. Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi, Belediye İş Hanı'nda bulunan 58/C bağımsız bölümü 14 Ağustos 2018 tarihinde 6 yıl süreyle bir vakıfa;

. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi, Lütfiye Sarıtaş Konağı 11 Temmuz 2018 tarihinde 6 yıl süreyle bir vakıfa;

. Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 19 Mart 2018 tarihinde 25 yıllığına bir vakıfa arsa tahsisi;

. Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi, 125 Ada 16 parseldeki bulunan taşınmaz 11 Temmuz 2018 tarihinde 5 yıllığına bir derneğe;

. Battalgazi ilçesi, Niyazi Mahallesi, Karakaş Konağı 12 Haziran 2018 tarihinde 5 yıllığına bir derneğe tahsis edildi.”

Sayıştay raporunda yer alan “Vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlar” başlıklı 11 nolu tabloda yer alan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı Malatya Şubesi’ne 6 yıl süreyle ortaya çıktı. Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nin internet sitesinde yer alan iletişim adresi bölümünde de “Lütfiye Sarıtaş Konağı” yazdığı görüldü.

Belediyenin bir diğer tahsis ettiği konak ise Karakaş Konağı. Karakaş Konağı, belediye tarafından 2018 yılında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya İl Başkanlığı'na tahsis edildi. Konağın, ÖNDER İmam-Hatipliler Derneği'ne tahsisinin ardından açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı, derneğin internet sitesindeki fotoğraflarda yer aldı.

Sayıştay denetçileri, AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne, belediyeye ait taşınmaların tahsis konusunda şu uyarıyı yaptı:

"Belediye tarafından bahsi geçen taşınmaz tahsislerinin ortak projesi kapsamında dernek ve vakıflara yapıldığı bildirilmişse de ortak hizmet projesi belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisindeki somut bir konuya ilişkin olmalıdır. Dernek ve vakıflara belediye taşınmazlarının uzun süre kullandırılması ortak hizmet projesi değil tahsis niteliğindedir. Dolayısıyla ortak hizmet projesi adı altında da olsa dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılamaz. Kaldı ki ortak hizmet projesi yapılması ile sadece kamu idareleri ile mahalli idarelere taşınmaz tahsisi yapılabileceği aynı maddede düzenlenmiş ve açık bir şekilde kamu idareleri ile mahalli idareler dışında hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye taşınmaz tahsisi yapılamayacağı belirtilmiştir."

Denetçiler, belediyeye taşınmazların mevzuata uygun hale getirilmesini gerektiğini belirtti. (ANKA)