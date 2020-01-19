Sayıştay, TEİAŞ raporunda uyardı: Tüm sistemi etkileyebilecek çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir

Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. 2018 yılında yatırım programında olup hiç işlem görmemiş proje sayısının 653 olduğuna dikkat çekilen raporda önemli projelerin zamanında işletmeye alınamaması halinde 31 Mart 2015’te yaşanan ve tüm Türkiye’yi etkileyen elektrik sistem oturması gibi tüm sistemi etkileyebilecek çok daha ciddi problemlerin oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Sayıştay görevlileri tarafından hazırlanan 143 sayfalık raporda 2018 yılında yatırım programında olup hiç işlem görmemiş proje sayısının 653 olduğuna dikkat çekilerek, “Diğer taraftan yatırım projelerinin iş bitim tarihleri incelendiğinde 2018 yılı yatırım programında olup geçici kabulü yapılan 100 yatırım projesinden 59’unda sözleşmeye göre iş bitim tarihinde gecikme yaşandığı tespit edildiğinden yatırım projelerinden istenilen verimin zamanında sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi mümkün gözükmemektedir” tespiti yer aldı.

"Sistem güvenliği tehlikeye düşebilir"

Raporda TEİAŞ yatırım programında yer alan önemli projelerin zamanında işletmeye alınamaması halinde, ülke kaynaklarının verimli kullanılamayacağının altı çizilerek özetle, “İletim kısıtlarının artacağı ve bu kısıtlar sebebiyle zaman zaman sistemin tehlikeye gireceği, bölgesel sistem oturmalarının oluşabileceği ve hatta 31.03.2015’te yaşanan ve tüm Türkiye’yi etkileyen elektrik sistem oturması gibi tüm sistemi etkileyebilecek çok daha ciddi problemler ile karşı karşıya kalınabileceği, yakın gelecekte tamamlanacak santralların devreye alınamaması ya da mevcutlara da yük atma talimatı verilme zorunluluğu oluşacak olup iletim sistem güvenliği tehlikeye düşebilecektir” denildi.

"Türkiye karanlığa gömülebilir"

Kurumun mali durumuna da yer verilen raporda, 2018 yılı faiz gideri tutarının 20 milyon 970 bin TL olması dikkat çekti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, raporu inceleyen ve değerlendiren CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Türkiye karanlığa gömülebilir” dedi. Yavuzyılmaz, “Ulusal güvenliği dahi tehlikeye sokan bu durum dünyadaki en büyük elektrik arızalarının başında gelmekte. Bu olay, AKP’nin liyakatsiz kadrolarının elektrik üretim ve dağıtım planlamalarının çöktüğünü gösteren en acı ispat. Türkiye’nin elektrik iletim sistemini yönetemiyorlar. Türkiye’nin gelecek 10 yıl içindeki elektrik enerji ihtiyacını dahi öngöremiyor, açıklayamıyorlar” dedi.